「明明有叫代駕…」宋英奎酒駕事件始末曝光　心存僥倖釀憾事

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員宋英奎驚傳離世，消息震驚各界。根據韓媒報導指出，他近期工作量大幅減少，經濟壓力隨之增加，加上6月酒駕後被迫退出所有演出作品，推測他可能因此承受巨大的心理壓力。事實上他先前曾透露酒駕事件發生當晚，他其實叫了代駕，但最終仍心存僥倖做出錯誤決定。

▲宋英奎酒駕風波後一個多月，突然離世。（圖／翻攝自韓網）

對於酒駕事件，宋英奎曾在受訪時坦言當晚叫了代駕，但期間有朋友來找他，他在便利商店短暫聊天後發現司機已離開。由於距離住處不到5分鐘，他做出錯誤決定，啟動巡航模式（巡航定速）自行駕駛回家。他也強調當天沒有喝太多酒，只是身體狀況本就不好，喝酒後身體更加不適。他感嘆：「朋友也在，大家一起叫了代駕，結果卻還是這樣。」

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爭議才過去一個多月，8月4日宋英奎就被發現在車內身亡，是由朋友發現後報警，現場未發現有他殺或其他可疑跡象，目前警方正在調查中，目前宋英奎的靈堂設於龍仁市的一家殯儀館，預計將於6日上午8點出殯，安葬於含白山追悼公園。

▲宋英奎曾還原酒駕當天的始末。（圖／翻攝自韓網）

宋英奎自1994年以兒童音樂劇出道，後續接連參與《悲慘世界》、《安重根》、《仲夏夜之夢》等音樂劇演出，後成功跨足商業電影與電視劇，度過了將近20年的無名時期，直到2012年憑藉電視劇《追擊者》中精彩演出，才開始嶄露頭角。在這之前，他為了維持生計，曾從事高樓擦窗等粗工，所幸闖出名號後，得以靠演戲維生，妻子則經營咖啡廳，從旁全力支持。

為了女兒們的教育，宋英奎2020年與妻子搬進半地下室租屋，當時妻子經營的咖啡廳持續虧損，他也因此接演多部作品，辛苦維持生計。然而到了2023年，他的作品數開始減少，經濟困難加劇，為了專注演戲，他甚至與家人分居，沒想到今年6月卻爆出酒駕，不僅形象重挫，也被迫退出原先參演的所有劇目，面臨違約金壓力。