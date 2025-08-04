李千娜挑戰懷舊金曲！　宣布9月重磅喜訊

▲李千娜將於9月推出全新台語專輯。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李千娜睽違7年，將於9月推出全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，這也是她首張以翻唱為主的力作，專輯由金曲製作人阿弟仔操刀，以「電子花車」為主題，從李千娜兒時故事出發，翻唱父母年代的經典台語歌。她表示：「希望藉這次改編，讓大家更愛台語歌，繼續傳遞台語文化的美好！」

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▲李千娜翻唱經典老歌。（圖／環球音樂提供）



李千娜以台灣City Pop樂團始祖WHYNOT的唯一專輯同名神曲〈無法度按捺〉打頭陣，距離原曲問世已逾三十載，本次翻唱邀金曲歌王陳建瑋擔任單曲製作人，為這首City Pop經典注入嶄新靈魂，製作人陳建瑋盛讚李千娜的演唱：「情緒張力拿捏得恰到好處，音色彷彿鄧麗君般含蓄婉約，那是一種典雅的女性氣質，即使身處等待，依然從容高雅。」陳建瑋更為此曲描繪畫面：「在某個房間裡，她靜靜等待，一個說好要來卻始終未出現的人。她想離開、想勇敢，卻遲遲無法踏出門，只是靜靜坐著。」

單曲封面邀時尚攝影師周墨掌鏡，並首度與曾入圍金曲獎裝幀設計的見本生物設計團隊合作。視覺呼應早期電子花車旁的辦桌文化，以散席後飯局為意象，俯視角捕捉李千娜落寞躺在圓桌上的身影，呈現華麗下的壓抑與寂寥，這猶如喧囂退去後，只剩她一人靜靜守候。

