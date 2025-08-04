篠原涼子捲不倫戀4年「解凍」了！新作消息曝光　片酬暴跌剩1／4

記者劉宛欣／綜合報導

日本實力派女星篠原涼子曾憑《熟女真命苦》、《派遣女王》等經典作品奠定日劇天后地位，演藝事業一度如日中天。不過，她在2021年與年長24歲的演員市村正親結束長達16年的婚姻，2名兒子選擇由當時已72歲的父親撫養，在離婚後不久，隨即捲入婚內出軌的醜聞，媒體爆料她疑似在婚姻關係存續期間與他人發展婚外情，形象一夕崩壞，賢妻良母的光環不再。

▲篠原涼子即將全面復出。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，由於事件造成極大負面影響，篠原涼子甚至被長期合作的NTV電視台「冷藏」，演藝工作一度全面停擺。歷經多年沉潛，她終於在今年與NTV破冰，將參與醫療新劇《DOCTOR PRICE》，與過去在《金魚妻》中合作過的岩田剛典再度同框。雖然重返電視螢幕，但據日媒透露，她此次的片酬僅剩全盛時期的四分之一，從每集200萬日圓（約40.3萬台幣）縮水至50萬日圓（約10萬日圓），收入大不如前。

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▲篠原涼子被NTV「解凍」。（圖／翻攝自劇照）

儘管片酬大幅下滑，但外界仍看好篠原涼子重拾觀眾緣，她據傳已被內定為明（2026）年1月新劇的女主角，該劇每集酬勞回升至100萬日圓（約20.1萬台幣）。是否能藉此東山再起、重建過往光環，備受期待。