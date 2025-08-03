瑟琪、IRENE台灣開唱出狀況！被迫中斷25分鐘　主辦親上火線道歉

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Red Velvet小分隊IRENE & SEULGI（瑟琪）首度在台灣舉辦巡演，3日在台北國際會議中心開唱，怎料，場上遇到音響問題，她們帶來第三首歌曲演出時，就被迫停止演出，長達25分鐘搶救才重新恢復。對此，稍早主辦單位iME TW在官方IG親上火線道歉：「今日之事故iMe TW責無旁貸。」將會對此作出補償。

▲瑟琪、IRENE於3日在台北國際會議中心開唱。（圖／讀者提供）



IRENE & SEULGI首度以小分隊身份來台演出，只是3日演出當天出現突發狀況，兩人的舞台被迫中斷近25分鐘，起初甚至有觀眾誤以為是斷電，但後來才發現是硬體設備有問題。IRENE & SEULGI重回舞台時，表情相當愧疚，並向觀眾表示，「大家等很久了對嗎，真的很抱歉。」

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▲▼瑟琪、IRENE重回舞台時向粉絲道歉。（圖／讀者提供）

對此，主辦單位iME TW稍早在演出結束後，親上火線道歉表示「針對今日演唱會因硬體設備突發狀況，導致演出被迫中途暫停，影響了現場觀眾的觀演品質，也因此影響藝人全力以赴的精彩演出，今日之事故iMe TW責無旁貸。」

iME TW誠摯道歉「對所有到場支持演出的觀眾及藝人表達最誠摯的歉意」，並同時發出公告承諾「相關補償措施將於近日寄送相關補償說明至拓元售票系統訂單所屬會員的註冊信箱。屆時請觀眾依信件內容，完成資料填寫與提交，我們將儘速進行後續補償處理。」釋出誠意，正面解決問題。