音樂劇界傳奇來台演出…演藝圈大咖現身朝聖！曾國城興奮：太珍貴

記者黃庠棻／台北報導

全本音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）第二場星光場在3日晚間華麗登場，再度寫下台北演藝界熱度話題。現場吸引多位藝文名人與觀眾共襄盛舉，包括實力派主持人曾國城、活躍於綜藝與戲劇的黃鐙輝、曾子余，情感系金嗓戴愛玲，以及新生代歌手懷特與團體源少年成員莑茗與秉毓、夏浦洋、資深主持人聶雲等。

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

與其說全本音樂劇《日落大道》是一齣音樂劇，更像是一場結合音樂、戲劇與電影氛圍的沉浸式夢境。從戲劇張力、現場交響樂團、舞台調度，到光影運用與場景轉換，層層堆疊出如電影般的質感。觀眾彷彿走進一部活生生的黑白電影，進入一個關於愛、孤獨與名聲交織的傳奇世界。

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▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

演出前，曾國城難掩期待「莎拉布萊曼是音樂劇界的傳奇，這角色由她詮釋實在太珍貴。」觀賞後他表示「台詞就是歌詞，歌詞就是情感，她們每一位演員都在同樣的高規格上表現，沒有落差。讓我很感動也很羨慕這種專業。」

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

長年主持各類文化節目的聶雲則直言「莎拉布萊曼一出場我就被打到了，好久沒有這麼震撼的感覺。雖然我事先知道劇情，但真正看見它發生的那一刻，完全不同。這不侷限於某個世代，它講的是人的故事，是時代與人的拉扯，任何時代的人都會理解這種掙扎。」

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

身為演員與喜劇人的黃鐙輝大讚這齣戲「像是在看電影」，直呼「行雲流水的場景變化太強，舞台劇卻有電影的質感，令人驚嘆。明明是同一個場景，但情節交錯出的情緒非常強烈。大家都像在努力爬上山頂，但爬上去之後發現沒人等候，那種心境很真實。」

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

曾子余也深有同感「從來沒看過這麼高規格的音樂劇，場景一轉換我整個人都驚呆，太精緻了！」兩人更誠摯推薦「每個懷有夢想的人都該來看，這是一齣關於夢想與現實拉扯的戲。」而以音樂見長的戴愛玲則從聲音出發，深受觸動「不只是唱得好，而是每一個旋律都像人物心裡的獨白，音樂和情節完美交織。我好幾次聽到熱淚盈眶，Norma最後一段簡直太震撼了。」

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）

全本音樂劇《日落大道》這部經典，由《貓》、《歌劇魅影》音樂大師安德魯洛伊韋伯操刀，搭配全新設計製作，重現1950年好萊塢金色年代的幻夢與黑暗。此次為30週年世界巡演版本，演出自8月2日至10日止，限量11場，每一場皆為電影規格的劇場體驗，已成今夏藝文圈必看的經典音樂劇。

▲音樂劇《日落大道》吸引許多藝人朝聖。（圖／寬宏藝術提供）