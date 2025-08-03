台巴混血男神現身警局報案！「健身房遭噁男性騷」痛訴：覺得自己很髒

記者劉宛欣／綜合報導

台巴混血男星戴凱文曾代表台灣出戰全球先生選美比賽，定居台灣後積極參與藝文與社會活動，也熱衷健身。不過，3日他卻在個人Threads上氣憤發文，透露自己在健身房洗澡時，竟遭一名男姓騷擾，讓他感到「非常生氣，也覺得自己很髒」，此事也迅速引起網友關注，許多人湧入留言給予安慰，並建議他後續處理方式。

▲戴凱文在健身房遭性騷擾。（圖／翻攝自戴凱文Instagram）

戴凱文在貼文中提到，事發當時他正在健身房淋浴間內洗澡，卻突然被另一名男性伸手觸碰。他雖然當場回頭警告對方「你下次再敢碰我我就檢舉你」，但仍不免感到震驚與不適。他表示：「當下雖然不知道該怎麼處理，但現在整頓心情後立刻到櫃檯處理。」後續他也前往警局立案求助。

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▲戴凱文發文揭露過程。（圖／翻攝自戴凱文Threads）

讓他更憤怒的是，加害者疑似也是LGBT族群的一員。戴凱文在文中直接點名對方為「XXX先生」，並痛批：「你要如何讓社會對你有愛、理解與包容？你對得起台灣LGBT族群這幾年努力爭取的權利與地位嗎？」他強調，自己一向是LGBT社群的支持者，但這種行為嚴重破壞了外界對該群體的觀感。

由於淋浴間無監視器，蒐證困難，讓他坦言「現在非常不知所措」，但仍選擇勇敢報警並曝光事件，希望能避免更多人受害。他也在文末向網友求助：「有沒有人遇過類似的經驗？」目前健身房方面表示將與對方約談處理，詳細後續仍待進一步發展。