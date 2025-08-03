沈玉琳住院6天…連潘若迪都失聯！　曾國城認「致電關心」找嘸人

記者黃庠棻／台北報導

藝人沈玉琳上個月29日傳出身體不適，緊急住進三軍總醫院加護病房，雖然病因未公開，不過據悉目前狀況有穩定下來，老婆芽芽事後也在社群發文報平安。據側面了解，沈玉琳目前意識清楚，但還在加護病房觀察，而與他有多年交情的曾國城被問及此事，也做出回應。

▲沈玉琳目前已住院6天。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

曾國城今（3）日抽空到國家戲劇院朝聖安德魯洛伊韋伯經典之作《日落大道 Sunset Boulevard》星光場，穿著一派輕鬆、戴著紳士帽現身，被問及是否有關心好友沈玉琳的病況，他表示自己私底下有要打電話關心，但是致電給小鐘、潘若迪兩人都沒有接。

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▲曾國城被問及沈玉琳。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，曾國城相當疑惑，說道「不知道為什麼，又不是家屬，為什麼都不接電話」，他也表示「聽說他在休息了」，但強調自己並不知道沈玉琳目前的最新病況，更透露雙方已經有一段時間沒有見面。

▲曾國城被問及沈玉琳。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，與沈玉琳相識10多年的聶雲也出席同一場音樂劇，坦言相當擔心好友的狀況，直呼「我一直到昨晚都還在想」，但為了給予對方休息時間，尚未致電或是傳訊息關心，表示「說實在的，這幾天過去了，比我想像中的久，所以更加擔心」。

▲聶雲被問及沈玉琳。（圖／記者黃庠棻攝）

聶雲也透露上一次跟沈玉琳見面，大約在一兩個月前，當時都沒有發現暴瘦或是其他異狀，更表示對方總是中氣十足、很有活力地面對大家，所以才擔心好友「是不是因為能量爆表，需要太大的轉換力氣」。