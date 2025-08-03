澎恰恰欠債近況曝光！　「聞沈玉琳送醫舊愛發文」低調回應：尊重痛苦的人

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳上個月29日傳出身體不適，緊急住進三軍總醫院加護病房，雖然病因未公開，不過據悉目前狀況有穩定下來，老婆芽芽事後也在社群發文報平安，引發關注。彭恰恰今（3日）出席「第十三屆台灣小姐選拔總決賽」活動，表示是從新聞得知此事，並不了解對方情況，「我覺得尊重啦，尊重痛苦的人，如果他在痛苦，不用太去追問這個事情。」

▲澎恰恰特別飛回台灣參加活動。（圖／記者孟育民攝）

沈玉琳病倒後，與他交往近9年的前女友鄒佩真也在社群發文：「下雨了……心卻有無限惆悵。」被外界解讀為掛念沈玉琳。事實上，佩真也是澎恰恰的合作夥伴兼債主之一，關係交錯複雜，澎恰恰對此則說：「每位演藝人員都會被放大關注，所以當演藝人員遇到事情要自己去面對，大家現在關注玉琳哥的狀態，尊重痛苦的人，如果他在痛苦，不用太去追問這個事情。」

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澎恰恰因為電影夢欠下台幣2.4億元巨債，近年來為了還債不辭辛勞，除了主持節目、拍戲，甚至跨足直播帶貨。近期都在中國做直播事業，有工作才會飛回台灣，他今透露近況，「我昨天剛下飛機為了這個活動，現在飛來飛去，我覺得生活充實，朝著自己的想法去做。」去年他曾透露已還清50%債務，目前相關事務都交由經紀人多多處理。