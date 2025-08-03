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告五人隔3年重返母校開唱！　雲安突激動「跪謝歌迷」吐心聲

▲▼ 告五人重回家鄉開唱。（圖／相信音樂提供）

▲告五人重回家鄉開唱。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

告五人「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」演唱會，萬人瘋搶千張門票，歌迷哀嚎「史上最難搶Live House演唱會！」週六（2日）由家鄉宜蘭作為起站，時隔三年再回到母校宜蘭高中，犬青近鄉情怯再站上第一次鼓起勇氣開始唱歌的舞台，難掩激動表示：「謝謝大家在這一路上給了我非常多的勇氣，讓我可以很驕傲、很有自信的再回到這裡。」

▲▼ 告五人演唱多首經典歌。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 告五人演唱多首經典歌。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 告五人重回家鄉開唱。（圖／相信音樂提供）

犬青更有感而發地說：「這裡是我開始唱歌的起點，讀書的時候發現學校在辦歌唱比賽，當時的我沒有太多的自信，只覺得可以試試看，但那一天我提起那麼一點點的勇氣，來到這個場館，然後就一路唱到現在。」

雲安感動跪謝歌迷：「今年是告五人第八年，希望我們唱到二十週年、說要唱最後一首歌的時候，還能聽到歌迷大喊『蛤！』，而在安可的時候，你們也會知道夜生活才正要開始。」哲謙開心表示：「謝謝現場每一位歌迷，讓我們可以在台上盡情地玩耍，我把自己比喻成蠟燭，努力接受各種能量，燃燒自己、照亮你們。」

演唱會開場告五人演唱第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》中〈城市之丘〉、〈將錯就對〉與〈有太多不能講〉等新歌揭幕，特別是唱到〈快樂的事記不起〉時，全場整齊劃一的拍手聲，讓告五人滿意直呼：「超棒！今天的哈密瓜純度百分之百。」

告五人也精心準備全新互動環節，犬青揹起「小蜜蜂擴音器」想教大家一起玩波浪舞，逗趣模樣讓雲安笑稱：「犬青老師來了！」近2000名粉絲成功挑戰人體波浪舞，大家也高舉哈瓜手燈變成一片「從未見過的海」，熱鬧又壯觀場面再掀演唱會高潮。
 

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