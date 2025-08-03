ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Highlight重現15年前《Shock》
15萬網紅爆「被霸凌退伍」
「光晞不能捐」爆紅！丁噹崩潰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 芽芽 趙露思 林逸欣 李運慶 李佳豫 洪詩 溫碧霞

被2兒女問「戰爭來了怎辦」　莊凱勛早備好災難包…衝前線保護台灣

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播原創台劇《零日攻擊》，昨（2）日開播即登上MyVideo戲劇榜，劇情以單元形式呈現「開戰倒數24小時」內，各階層人物所面臨的抉擇與掙扎。

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

《零日攻擊》四位主演Janet謝怡芬、連俞涵、莊凱勛與侯彥西接受MyVideo專訪，分享拍戲幕後與真實面對戰爭的反應。面對劇中鋪天而來的資訊戰，莊凱勛大方自招，曾多次被假訊息騙倒，熱心轉傳後才發現是謠言，只好尷尬補一句「我就是要告訴你這是假的啦！」笑說「真的超丟臉的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《零日攻擊》Janet、連俞涵、莊凱勛、侯彥西接受訪問。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《零日攻擊》Janet、連俞涵、莊凱勛、侯彥西接受訪問。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

被問到若即將面臨戰爭，第一件事會做什麼，連俞涵、侯彥西異口同聲選擇「活在當下」，Janet更直言「我要衝去吃麻辣火鍋，把想吃的都先吃一遍！」莊凱勛則顯得有備而來，早已準備好災難包，甚至連車上也備有自我防護用品。

莊凱勛透露，曾被孩子問過戰爭來了怎麼辦，他語重心長回答「爸爸會親親抱抱你們，把你們藏起來，但我可能會離開，因為我要去守護這個地方。」一番話感動全場。

▲▼《零日攻擊》首映-莊凱勛。（圖／記者周宸亘攝）

▲莊凱勛早已準備好災難包。（圖／記者周宸亘攝）

看莊凱勛準備得滴水不漏，侯彥西開玩笑說「到時候我們三個會組隊來找你求生！」莊凱勛聽完秒崩潰「你們會把我的求生包吃完！」被問若只能收留一人會選誰，莊凱勛機智回應「Janet，遇到外國部隊可能需要翻譯。」

▲《零日攻擊》Janet、連俞涵、莊凱勛、侯彥西接受訪問。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《零日攻擊》Janet、連俞涵、莊凱勛、侯彥西接受訪問。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

見狀，連俞涵馬上自薦「我最近有在健身喔」，侯彥西也搶功「我可以幫忙顧小孩！」沒想到Janet立刻反駁「顧小孩我比較會好不好！」吵成一團，莊凱勛無奈嘆「怎麼現在就鬧內訌！」

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

▲連俞涵。（圖／牽猴子提供）

而Janet在劇中挑戰女總統一角，印象最深的是多場實景拍攝「我們真的在總統府演講，也去了刑事局取景。」其中一場在軍事基地拍攝時，導演喊話讓「臨演」軍人移動，事後才被提醒「那是真的軍人啦！」笑翻現場所有人。

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

連俞涵則透露自己是邊煮麵邊接到角色邀約「講完麵還沒爛，我就決定接下來演主播！」這次是她首度挑戰主播角色，還能與日本演員高橋一生對戲，讓她覺得「整個timing都太剛好了！」。《零日攻擊》8月2日起每週六晚間9點在台灣大哥大MyVideo上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

零日攻擊Janet謝怡芬連俞涵莊凱勛侯彥西

推薦閱讀

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

15小時前

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

16小時前

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司：我不幹了

15小時前

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

18小時前

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

18小時前

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

8/2 13:12

林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

17小時前

44歲男星認了「女友都被媽罵跑」　自曝不婚主義情史曝光

44歲男星認了「女友都被媽罵跑」　自曝不婚主義情史曝光

17小時前

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同樣隱疾：有所警惕

18小時前

趙露思公司「毆打騙錢威脅封殺」！淚控：生病還自己賠錢　嚴重病況曝

趙露思公司「毆打騙錢威脅封殺」！淚控：生病還自己賠錢　嚴重病況曝

4小時前

男友失聯2月稱「基地台發射不出去」！拒碰愛雅　再連絡竟通知：我結婚了

男友失聯2月稱「基地台發射不出去」！拒碰愛雅　再連絡竟通知：我結婚了

7/31 15:08

不是翁鈺鈞！　許志豪公開「接吻大咖男星影片」告白：這輩子最愛

不是翁鈺鈞！　許志豪公開「接吻大咖男星影片」告白：這輩子最愛

5小時前

熱門影音

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢

韓韶禧來台親收禮物詳讀　粉絲「肚子餓」還比吃飯手勢
少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂

少女時代18周年前夕8人合體！　「為Tiffany慶生」滿滿團魂
魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

看更多

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

李鍾碩、文佳煐《瑞草洞》被指「戲份太少」！　網：只推其他角色線？

6分鐘前0

交往男友5個月…劉曉憶放閃突改口叫老公！私下「婆媳互動」曝光

26分鐘前0

《九品芝麻官》64歲如花中風癱瘓一度命危！　復健6年後現況曝光

53分鐘前41

被2兒女問「戰爭來了怎辦」　莊凱勛早備好災難包…衝前線保護台灣

1小時前0

修杰楷結婚賈靜雯10年…首度長時間「一人離家」　壓抑心情全說了

1小時前20

陳文茜肝臟切片縫9針！　藥物過敏「嗓音全沙啞」坐輪椅出院

1小時前64

快訊／趙露思罕暴怒開嗆公司：我被熬死！　手握「無數個錄音證據」宣戰

2小時前0

真人「禰豆子」來台倒數！9月上新片《擊浪青春》夢幻卡司曝光

3小時前31

劉宇寧台上大哭！「我覺得幹夠了，因為你們才堅持」　4000人守6年之約

3小時前52

趙露思遭不平對待怒提解約！　網揪「公司名單」秒懂：難怪不放人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」
    15小時前125
  2. 沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」
    16小時前3433
  3. 趙露思控遭騙走800萬！　火大開撕經紀公司
    15小時前6015
  4. 林逸欣老公首露面：私下叫她老闆
    18小時前122
  5. 李運慶、李佳豫同場當伴郎、伴娘
    18小時前4
  6. 溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領！
    8/2 13:122830
  7. 「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅
    17小時前61
  8. 44歲男星認了「女友都被媽罵跑」
    17小時前124
  9. 康康認與嫩妻分房睡　鬆口「和沈玉琳有同樣隱疾」
    18小時前142
  10. 趙露思公司「毆打騙錢威脅封殺」！淚控：生病還自己賠錢
    4小時前288
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合