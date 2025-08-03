被2兒女問「戰爭來了怎辦」　莊凱勛早備好災難包…衝前線保護台灣

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播原創台劇《零日攻擊》，昨（2）日開播即登上MyVideo戲劇榜，劇情以單元形式呈現「開戰倒數24小時」內，各階層人物所面臨的抉擇與掙扎。

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

《零日攻擊》四位主演Janet謝怡芬、連俞涵、莊凱勛與侯彥西接受MyVideo專訪，分享拍戲幕後與真實面對戰爭的反應。面對劇中鋪天而來的資訊戰，莊凱勛大方自招，曾多次被假訊息騙倒，熱心轉傳後才發現是謠言，只好尷尬補一句「我就是要告訴你這是假的啦！」笑說「真的超丟臉的！」

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▲《零日攻擊》Janet、連俞涵、莊凱勛、侯彥西接受訪問。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

被問到若即將面臨戰爭，第一件事會做什麼，連俞涵、侯彥西異口同聲選擇「活在當下」，Janet更直言「我要衝去吃麻辣火鍋，把想吃的都先吃一遍！」莊凱勛則顯得有備而來，早已準備好災難包，甚至連車上也備有自我防護用品。

莊凱勛透露，曾被孩子問過戰爭來了怎麼辦，他語重心長回答「爸爸會親親抱抱你們，把你們藏起來，但我可能會離開，因為我要去守護這個地方。」一番話感動全場。

▲莊凱勛早已準備好災難包。（圖／記者周宸亘攝）

看莊凱勛準備得滴水不漏，侯彥西開玩笑說「到時候我們三個會組隊來找你求生！」莊凱勛聽完秒崩潰「你們會把我的求生包吃完！」被問若只能收留一人會選誰，莊凱勛機智回應「Janet，遇到外國部隊可能需要翻譯。」

▲《零日攻擊》Janet、連俞涵、莊凱勛、侯彥西接受訪問。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

見狀，連俞涵馬上自薦「我最近有在健身喔」，侯彥西也搶功「我可以幫忙顧小孩！」沒想到Janet立刻反駁「顧小孩我比較會好不好！」吵成一團，莊凱勛無奈嘆「怎麼現在就鬧內訌！」

▲連俞涵。（圖／牽猴子提供）

而Janet在劇中挑戰女總統一角，印象最深的是多場實景拍攝「我們真的在總統府演講，也去了刑事局取景。」其中一場在軍事基地拍攝時，導演喊話讓「臨演」軍人移動，事後才被提醒「那是真的軍人啦！」笑翻現場所有人。

▲《零日攻擊》登台灣大哥大MyVideo戲劇榜。（圖／牽猴子提供）

連俞涵則透露自己是邊煮麵邊接到角色邀約「講完麵還沒爛，我就決定接下來演主播！」這次是她首度挑戰主播角色，還能與日本演員高橋一生對戲，讓她覺得「整個timing都太剛好了！」。《零日攻擊》8月2日起每週六晚間9點在台灣大哥大MyVideo上架。