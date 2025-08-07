8月7日星座運勢／魔羯正財偏財運勢強盛 射手感情恐被煽動
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：學習人情世故
感情：對象態度不明
財運：財運趨向平穩
幸運色：櫻桃紅
貴人：處女
小人：雙子
工作：多加表揚下屬
感情：雙方相互體諒
財運：關鍵時多留意
幸運色：深棕色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：動力逐漸提升
感情：細節別太計較
財運：別以貪念理財
幸運色：西瓜紅
貴人：獅子
小人：處女
【土象星座】
工作：解析對手想法
感情：嶄新感情方向
財運：正偏財運強盛
幸運色：天空藍
貴人：天秤
小人：魔羯
工作：工作精神疲憊
感情：記得對方優點
財運：鑽研不動房產
幸運色：金箔色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：和氣應對工作
感情：兩人不約而同
財運：立即停止虧損
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
工作：熱絡工作夥伴
感情：家庭溫馨美滿
財運：可適當做投資
幸運色：普洱色
貴人：射手
小人：金牛
工作：悠然完成工作
感情：保持自尊溝通
財運：賺錢取之有道
幸運色：泥土色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：異業多元合作
感情：欠缺良好溝通
財運：家庭花費變多
幸運色：茶葉色
貴人：牡羊
小人：射手
【火象星座】
工作：化解口角衝突
感情：一起享用美食
財運：獲利了結出場
幸運色：鐵灰色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：邁入下個階段
感情：展現自信魅力
財運：財運表現持平
幸運色：原木色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：多加互相調解
感情：恐被煽動感情
財運：留意過高消費
幸運色：葡萄紫
貴人：雙魚
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
