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李運慶、李佳豫分手10年！同場當伴郎、伴娘　洪詩挺孕肚「全程觀禮」反應曝

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣（Shara）與科技業老公Tony登記三年，2日終於完成延宕三年的喜宴。「前情侶」李運慶、李佳豫也是伴娘伴郎團之一，而李運慶男方的國小同學，也是林逸欣和Tony的媒人；李佳豫則是當初也在兩人認識的那場聚會中，可說是夫妻倆的見證人。

▲林逸欣&Tony婚禮，「前情侶」李運慶、李佳豫也是伴娘伴郎團之一。（圖／記者林敬旻攝）

▲林逸欣&Tony婚禮，「前情侶」李運慶（右一）、李佳豫（左一）也是伴娘伴郎團之一。（圖／記者林敬旻攝）

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李運慶帶著老婆洪詩和女兒哺哺一起來喝喜酒，被問到會不會介意老公和前女友一起當伴郎、伴娘，洪詩大方表示：「不會啊！」更笑說：「我一定要來大吃一頓的。」目前懷孕八個月的她，也透露因為同時要照顧女兒，確實有比懷第一胎時更疲累，幸好已經快「卸貨」了。

▲李運慶和前任當伴郎，洪詩也在現場。（圖／記者蕭采薇攝）

▲李運慶和前任當伴郎，洪詩也在現場。（圖／記者蕭采薇攝）

李運慶則表示，雖然都是伴郎和伴娘，但他與李佳豫並不會一起走，「陪我一起走的人在旁邊（指洪詩）。」突如其來的放閃甜翻眾人，而李佳豫也表示不在意：「以前大家都一起玩的，這沒有什麼，都是一起來祝福的。」

▲李運慶和前任當伴郎，洪詩也在現場。（圖／記者蕭采薇攝）

▲李運慶和洪詩一起參加婚宴。（圖／記者蕭采薇攝）

林逸欣與Tony的緣分始於十年前。當時她與合作演出《艋舺耀輝》的李運慶、以及共演《天若有情》的李佳豫收工相約吃飯，猶記得很多朋友不知何故放鳥，最後討論去李運慶家吃飯。

結果席間出現李運慶的國小同學、也就是現在的老公Tony。林逸欣笑說：「沒想到那一頓飯，竟是我們故事的開頭。」Tony展開熱烈追求，兩人因志趣相投而逐漸靠近，最終在2022年完成登記成婚，這場「Shara❤Tony囍宴」，則是三度籌備、終於圓夢的幸福儀式。

▲林逸欣&Tony婚禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲林逸欣與老公Tony婚禮延宕三年，終於順利舉行。（圖／記者林敬旻攝）

說到結婚，小倆口原本早在2021年7月就已擇定成婚，當時萬事皆備，卻遇上疫情攪局，只得順勢延期。一年後，他們索性先完成登記，但喜酒卻一波三折，總共準備了三次、光是喜帖就重印三次，才終於迎來這場實體喜宴。

 

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林逸欣李運慶李佳豫洪詩

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