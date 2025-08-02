林逸欣補辦200萬喜宴！婚禮延三年「紅包收兩次」　科技業帥尪首露面

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣（Shara）與科技業老公Tony登記三年，歷經疫情，婚禮也延了兩次，終於在2日完成延宕三年的喜宴。她笑說，真的有長輩包了兩次紅包，也有朋友三年前已經給過禮金，又跟他們要了一次帳號。林逸欣說：「但我們很誠實，都有退回去。」

▲林逸欣和Tony補辦婚禮，也是老公首度公開露面。（圖／記者林敬旻攝）

林逸欣現身時甚至還沒完妝，幽默的她開玩笑說：「我感覺自己像是盛裝打扮來吃飯。」首次露面的Tony也不緊張，他笑說：「畢竟也登記三年了，我私下叫她老闆，她跟我說怎麼做我就怎麼做，我都聽他的。」

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婚宴席開27桌，邀請的多是長輩和至親好友，至於低調的Tony，同事到現在還不知道他結婚。而婚宴花費近200萬，「前情侶」李運慶、李佳豫也是伴娘伴郎團之一，而李運慶男方的國小同學，也是林逸欣和Tony的媒人；李佳豫則是當初也在兩人認識的那場聚會中，可說是夫妻倆的見證人。

李運慶和林逸欣因拍攝《艋舺燿輝》認識，因此劇組都有受邀。不過同劇的李威，先前捲入精舍殺人事件，林逸欣也坦言沒有邀情對方，「感覺不太適合，他應該也是有事情要忙。」

▲林逸欣、Tony補辦婚禮，小倆口甜蜜親吻。（圖／記者蕭采薇攝）

小倆口原本早在2021年7月就已擇定成婚，當時萬事皆備，卻遇上疫情攪局，只得順勢延期。一年後，他們索性先完成登記，但喜酒卻一波三折，總共準備了三次、光是喜帖就重印三次，才終於迎來這場實體喜宴。

林逸欣特別感謝寒舍艾美酒店全體人員的體諒與協助，她透露，負責婚宴的主管從單身到戀愛、結婚，甚至成為媽媽，一路「超車」，卻始終耐心陪伴這對新人。就在訂金即將到期之際，對方還特地提醒她重新考慮，讓這場被迫擱置的幸福得以重燃、實現，「完成終身大事最重要的拼圖」，讓她無比感激。

▲林逸欣和老公Tony補辦婚禮，兩人喜宴因疫情延宕三年。（圖／記者林敬旻攝）

當天星友雲集，包括藝人江宏恩、張勛傑、陳志強夫婦、李運慶（同時擔任伴郎）、李佳豫（同時擔任伴娘）、梁舒涵、林耀晟、方大緯，以及管罄與倪安東夫婦等人皆到場祝賀，氣氛溫馨熱烈。