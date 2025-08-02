南半球女王「挨酸外擴下垂」　火大回擊：專心看可以嗎？

記者王靖淳／綜合報導

網紅周荀（Denka）擁有火辣外型，還因此獲得「南半球女王」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，今（2）日突然在臉書曬出一系列比基尼辣照，透露某些酸民留言吐槽她胸部外擴下垂，讓她感到很不滿，「我們就專心看奶然後謝謝奶可以嗎？」

▲周荀有「南半球女王」的稱號。（圖／翻攝自Facebook／周荀DenKa）

周荀在文中表示，希望大家對於他人穿著和外貌的評論能保持尊重，並且不要再發表侮辱性或輕蔑的留言。對於平時分享火辣照片，她坦言不想再看見類似「台灣人都歡樂杯，每個都墊超厚」、「奶又變小了」、「沒穿內衣就沒溝是因為外擴下垂」、「穿這樣乾脆不要穿」、「這種小可愛」的留言，同時也喊話希望大家專心看就好，不要一堆意見，「我們就專心看奶然後謝謝奶可以ㄇ怎麼話這麼多。」

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▲周荀發文嗆酸民。（圖／翻攝自Facebook／周荀DenKa）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下稱讚留言「好看愛看」、「好看到不行」、「南半球女王，太有實力了」、「我一直以來都是抱持著感恩的心態的！」值得一提的是，周荀事後也現身留言區，並向粉絲喊話「都答應我好ㄇ」，表示希望大家都能做到，意外掀起不小討論。