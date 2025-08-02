周湯豪37歲了...唱一半驚喜被慶生！　宣布全新重大計畫

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪迎接出道15週年，今（2日）歡度37歲生日，生日前一天首度站上「恆春熱」音樂祭舞台，公開演唱〈罵醒我〉15週年版與未發行的新歌〈我的i〉，讓台下驚喜連連。儘管當地豪雨不斷，主辦與粉絲祈晴奏效，表演時雨停，讓周湯豪被封為「周晴男」。

▲▼周湯豪開心迎接37歲生日。（圖／環球提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為壓軸嘉賓，周湯豪昨一連帶來〈帥到分手〉、〈Turn Up〉等經典熱曲，讓墾丁現場瞬間炸裂。他也首次演唱〈我的i〉完整版本，現場粉絲大合唱掀高潮。

而節目進行到一半，現場突然響起生日快樂歌，原來是歌迷們貼心準備了驚喜，獻上特製的翻糖蛋糕為偶像慶生，讓周湯豪是又驚又喜、感動不已，他也許願媽媽比莉身體健康、新專輯大賣。

▲周湯豪接下來將展開live house計畫。（圖／環球提供）

他也希望透過這次在墾丁的舞台，開啟更多與各地歌迷近距離互動的機會。他表示：「我一直很期待能參與更多的大型戶外音樂節，這次演出對我來說是一個新的開始。希望藉由這場表演，未來能有更多機會到不同城市，與更多熱愛音樂的朋友們見面。」並預告接下來將展開北中南Live House計畫，據悉也跟周湯豪即將推出的新作品有關，他自己非常興奮跟期待，能與歌迷近距離分享他的音樂成長之路。