謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」！　陳緗妮點名「曾沛慈、汪東城」

記者蔡琛儀／台北報導

謝和弦先前將自己為《終極一家》作詞的插曲〈夠愛〉，並在YouTube上傳〈夠愛2.0〉被作曲人陳德修提告，全案纏訟4年，智財法院更二審改判謝和弦須賠償14萬元，所屬馬槽公司須賠償25萬元。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

▲謝和弦宣布以後不唱〈夠愛〉了。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

稍早謝和弦所屬馬槽音樂發表聲明，表示尊重法院相關判決，「謝和弦身為《夠愛》作詞者，也是作曲參與旋律的創作人，卻因為當年的特狀況下，如今與這首歌有這麼遙遠的距離，反而其他歌手陸續都在表演場合公開演唱，身為原唱者的他，如今也決定不再演唱這首歌，這不僅樂迷們失望，也是相當諷刺的現象。」

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馬槽音樂也再次強調，2021年10 月31日起就已經不再授權〈夠愛〉歌詞的使用，包含公開演出、公開播送、公開傳輸。並呼籲：「呼籲所有年輕、正在埋首創作的音樂人，製作音樂過程是快樂的，但對於詞、曲的版權所屬，要懂得捍衛自己的權利，專注於音樂創作，版權也必須釐清、也才能真正保護自己的創作。」

▲陳德修提告謝和弦勝訴獲判39萬。（圖／陳德修工作室提供）

而謝和弦的經紀人老婆陳緗妮表示，當年謝和弦拒絕牽簽署可米提供的無償授權合約，〈夠愛〉作詞版權一直都在謝和弦身上，也表示其實現在市面上公開演出或改編〈夠愛〉的作品，在歌詞的部分從來沒有經過謝和弦本人書面授權過，後來亞神代理，也從未代替謝和弦簽署任何相關〈夠愛〉詞的合約，只有曾沛慈在亞神期間曾向謝和弦要過一次授權，但後來就沒有了，「汪東城、曾沛慈自行改編做公開演出，未經授權，我們也會同步交由律師處理。」更在社群嗆陳德修以後都用「哼」的方式唱〈夠愛〉。

馬槽音樂聲明

感謝各界的關心，馬槽音樂與旗下藝人謝和弦尊重法院相關判決，音樂人對於每一首創作都是珍惜且友善對待的。 謝和弦身為《夠愛》作詞者，也是作曲參與旋律的創作人，卻因為當年的特殊狀況下，如今與這首歌有這麼遙遠的距離，反而其他歌手陸續都在表演場合公開演唱，身為原唱者的他，如今也決定不再演唱這首歌，這不僅樂迷們失望，也是相當諷刺的現象。

在此，謝和弦正式宣佈與經紀公司馬槽音樂 （OP）、代理公司亞神音樂 （SP）、Must中華音樂著作權協會達成共識，早於2021年10月31日起停止〈夠愛〉詞的授權、不提供歌詞的使用。（包含公開演出、公開播送、公開傳輸）

最後也透過這次機會，呼籲所有年輕、正在埋首創作的音樂人，製作音樂過程是快樂的，但對於詞、曲的版權所屬，要懂得捍衛自己的權利，專注於音樂創作，版權也必須釐清、也才能真正保護自己的創作。 歌手謝和弦持續專注創作，目前正在籌備演出內容，相約8月16日與樂迷在高雄演唱會相見。

馬槽音樂 2025.08.02