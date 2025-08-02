溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」遭父垮臉揪衣領阻止！　尷尬畫面被拍

記者田暐瑋／綜合報導

香港女星溫碧霞日前舉辦59歲生日慶祝活動，卻在拍攝全家福時發生尷尬場面，16歲養子試圖獻吻時，丈夫何祖光突然出手拉扯養子衣領阻止。這段影片在網路上迅速傳播，引發網友熱烈討論。

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溫碧霞歡度59歲生日，當時16歲養子站在爸爸面前，身體微微往前要親吻溫碧霞的臉頰，沒想到爸爸這時候立刻伸手扯住兒子的後衣領，臉色也瞬間垮下，溫碧霞微笑有些僵住，讓養子站在自己另一側，試圖化解現場尷尬氣氛，最後養子只親吻她的頭髮拍下全家福。

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▲溫碧霞生日被兒子獻吻，老公出手阻止。（圖／翻攝自微博）



據了解，養子何國倫是溫碧霞與何祖光2010年在江蘇火車站收養的棄嬰，從小便被他們視如己出，這些年來，溫碧霞經常在社群媒體分享與養子的溫馨互動，展現母子情深。對於這起風波，網路上出現兩極評論，一派人認為這只是母子情深，但也有另一派人直言養子已進入青春期，在公開場合應該注意分寸。

▲溫碧霞生日被兒子獻吻，老公出手阻止。（圖／翻攝自微博）

溫碧霞近期在一場專訪中坦言，選擇不生育是因為對分娩存在恐懼，透露年輕時曾親眼目睹三姊因生產併發症而險些喪命，這段經歷在她心中留下陰影，因此與丈夫何祖光達成共識，選擇收養方式組建家庭。

▲溫碧霞和兒子感情極佳。（圖／翻攝自微博）