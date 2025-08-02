ALLDAY PROJECT還有隱藏富豪！老么榮書讀「國際學校1年1億」背景猛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新人混聲團體「ALLDAY PROJECT」成員Annie（本名：文書潤）是新世界集團會長鄭有慶的女兒，出道前就因超級富三代的身分，引起討論度。沒想到，近日韓網再度翻出隊內其實還有另一個隱藏富豪，老么榮書（Youngseo）就讀的國際學校1年學費最高可達韓幣1億元（約台幣250萬元），家世也很好。

▲ALLDAY PROJECT還有隱藏富豪，老么榮書家裡環境也不錯。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT IG）



據韓媒報導，榮書（Youngseo）近來被網友翻出過去小學時期的照片，有人眼尖發現，她所穿的制服就是位於濟州島的國際學校「布蘭克森霍爾亞洲分校」，該分校是加拿大本部在亞洲的唯一姐妹校，一年所費至少韓幣3到4千萬（約台幣100萬上下），如果加上住校費用甚至會超過韓幣6千萬元，除此之外，學校還有各種校外活動等教育費，一年總額基本會到達韓幣1億元（近台幣250萬元），是南韓國內上流社會富家子弟聚集的知名學校

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▲▼榮書小時候讀國際學校，學費相當可觀。（圖／翻攝自韓網）



據悉，榮書後來就從布蘭克森霍爾亞洲分校轉學到首爾的某小學，而她在首爾就讀的學校雖沒被公開，但同樣是受封「有錢人念的學校」，就連同團的新世界千金Annie也是同校，而Annie的媽媽也是該校校友。

榮書也是「金湯匙」出身，引起韓網熱議，不少粉絲驚呼「難怪每個人看起來都家教很好」、「感覺他們英文都不錯」。ALLDAY PROJECT深藏不露，除了Annie、榮書被翻出家中富裕，TARZZAN在出道前也是小有名氣的現代舞蹈家，Woochan是最年輕參加《Show Me The Money》競賽的參賽者，Bailey則是從2歲半開始接觸舞蹈，曾為多個人氣團體編舞。