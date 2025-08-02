影射Andy出軌惹議　家寧吐心聲：我會更強更亮

記者黃翊婷／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧與Andy老師因公司帳目問題對簿公堂，家寧日前上傳名為「真相Part3！香水玫瑰」的影片，影射Andy出軌，再次掀起網友議論。家寧1日在社群平台發聲，表明收到很多人的關心與溫暖，「我會更強、更亮，為自己，也為你們！不只活著，我們要一起發光。」

▲家寧在社群平台發文感謝支持者的關心。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧7月31日上傳名為「真相Part3！香水玫瑰」的影片，聲稱曾目睹Andy與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，還爆料Andy過去所有的深情以及送禮都是假的，控訴Andy表裡不一，導致她多年來身心俱疲，現在雙方已經分手，她決定公開Andy的分手音訊，證實自己手握錄音檔證據。

對此，Andy經紀人回應，「針對張小姐的幻想文與相關影片，非當事人的Andy老師無法回應；也請媒體朋友勿將張小姐的誤導內容與Andy老師聯想在一起後，做出不實報導。」

而關於公司帳目、逃漏稅等問題，家寧的媽媽（曾淑惠）因涉犯業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌被起訴，爸爸、妹妹也因涉犯幫助逃漏稅罪被起訴，她自己則是因涉犯妨害電腦使用罪被起訴。但家寧在影片一開頭便感謝檢調還她清白，再次掀起網友正反意見議論。

家寧1日在IG、Threads連續發出2篇文章，她表示，自己非常喜歡「極度的坦誠，就是無堅不摧」這句話，並拿來實踐在每一次的「真相」裡，秘月期POPOO只有真相沒有劇本，她也收到很多人的關心與溫暖，「我會更強、更亮，為自己，也為你們！不只活著，我們要一起發光。」