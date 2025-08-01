Ozone要出寫真書了！　遠赴泰國拍攝...3張照片搶先看

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團Ozone成軍滿三週年，特別飛往清邁拍攝全新寫真書《沒去過的地方 NEVER BEEN》，並推出同名單曲，唱出六人闖蕩未知舞台的熱血青春。而MV同樣在清邁完成，尤其是在大象保育園區遇到大雨，和大象一起淋到全身溼透，佳辰說：「覺得人生當中很難得可以什麼都不管、不怕髒、不怕濕、沒有包袱的去淋一場暴雨，當下真的覺得：『啊！這就是活在這世界上感覺啊！』」

▲Ozone推出寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》。（圖／索尼提供）

單曲由Diiton製作，快節奏搖滾風格展現團員默契與成長。哲言、煥鈞、子翔都挑戰高音，哲言這次也要挑戰唱高音，煥鈞則是一直在旁鼓勵給予情緒價值，讓他忍不住說：「煥鈞的表情太誇張，害我唱不下去，笑了5分鐘。」

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文廷說一聽Demo就熱血上頭，祖安也直呼：「像是大家一起追夢的畫面。」他們感動表示，錄音時耳機裡聽到彼此的進步，覺得很有成就感。

▲Ozone寫真書在泰國清邁取景。（圖／索尼提供）

Ozone也將舉辦三場粉絲見面會慶祝出道三週年，9月13日在台北、9月20日台在中、9月27日在高雄登場，門票8月9日開賣，詳洽KKTIX。