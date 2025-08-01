濱崎步小巨蛋開唱！人氣網紅裸上身拼了　泰辣約馬丁遮兩點：怕進不去

記者吳睿慈／台北報導

天后濱崎步睽違17年來到台灣開唱，重回最熟悉的場地台北小巨蛋，一連兩天1、2日與上萬名歌迷見面。活動場外雖下起大雨，但並未澆熄歌迷的心，YouTuber泰辣、知名網紅馬丁接受《ETtoday》訪問，兩人致敬天后的裝扮，馬丁更扮起1999年經典的《LOVEppears 愛現》裸上身真空頭髮遮胸的專輯封面照，他自嘲：「穿這樣會不會被趕走！」為此特別把衣服繫在身後，隨時把上衣穿回去，相當可愛。

▲馬丁、泰辣結伴看濱崎步。（圖／記者吳睿慈攝）



泰辣2003、2004年左右愛上天后濱崎步，「看到她在機場親民的模樣，我朋友都有去接機，朋友也為了她去住晶華，濱崎步本身就很親民，在很紅的時候就很親民、現在也一樣。」他不太追星，卻愛了濱崎步逾10年，「我上一次排隊買周邊就是2007、2008年的演唱會。」

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▲馬丁特地從高雄搭高鐵上來，泰辣則是為了天后推掉所有工作。（圖／記者吳睿慈攝）



泰辣穿上台北限定周邊上衣，戴著白色毛帽，褲子穿上牛仔褲，模仿巡演的安可穿搭，屁股上還掛著濱崎步在2000年左右帶動的流行「毛毛尾巴吊飾」，他說：「當時澀谷街頭每一個人都會帶著的小尾巴，現在是復古風，千禧年的流行。」天后睽違17年開唱，他說：「我做好準備空下來，工作都不接，來問我都推掉。反正排除萬難都會來，喜歡一個歌手超過20年。」他語氣堅定地說：「我還有幾次可以看到她？我就覺得我要把握、看一次少一次。」

▲馬丁重現超經典的「裸上身造型」。（圖／記者吳睿慈攝）



泰辣與馬丁結伴同行，他推薦馬丁穿得更前衛，重現1999年經典的《LOVEppears 愛現》上半身真空頭髮遮胸造型，他笑說：「我不知道等一下可不可以進去，我是在廁所換的，我從高雄搭高鐵上來，怕穿這樣會被趕走。」但他強調這造型非常經典「濱崎步那時候就很前衛、封面超有名，全裸遮住點。」兩人隔空向天后告白：「我會愛妳一輩子，雖然我們很常嫌棄妳老，但我們真的很愛妳。」