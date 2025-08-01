「最美軍嫂」結婚7週年曬照放閃　被尪公主抱甜喊：今天大方一下

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星張馨予曾演過多部金庸改編電視劇，並以《武媚娘傳奇》中的蕭淑妃一角受到關注，2018年她和知名軍官何捷結婚，進而獲得「最美軍嫂」的稱號。最近迎來結婚7週年（銅婚）的她，開心地透過微博發文，並大方曬出一系列夫妻合照放閃，「今天是紀念日，大方一下。」

▲張馨予結婚7年。（圖／翻攝自微博／張馨予）

張馨予在微博分享一系列與老公何捷的旅遊合照，夫妻倆上山下海，無論是深情的擁抱，還是俏皮的互動，每張照片都充滿濃濃愛意。透過畫面可見到，何捷將張馨予一把抱起，浪花拍打在腳邊，張馨予臉上露出幸福的燦笑，其中一張在塗鴉牆前的照片，兩人更是深情對望，甜蜜指數直接破表。

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▲▼張馨予曬夫妻合照放閃。（圖／翻攝自微博／張馨予）

談到迎來結婚7週年，張馨予在文中以幽默的口吻表示：「哈哈，你們總說我不發合影藏著，今天是紀念日，大方一下。」同時也不忘鼓勵粉絲「看到這條微博的你，一定會找到屬於自己的驚喜，七年一晃而過，謝謝你們的陪伴和愛。」貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚外，同時也喜獲一票祝福的留言。

▲張馨予慶祝銅婚。（圖／翻攝自微博／張馨予）