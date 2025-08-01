白冰冰逼翁家明禁慾8個月！演玄天上帝「拍完後就狂做」　寶弟感性謝恩人

記者蕭采薇／台北報導

由白冰冰擔任製作人，首次攜手三立推出的全新七點檔大戲《天知道》，以現代生活為背景，講述玄天上帝的故事。演出玄天上帝的翁家明，事前被白冰冰要求「禁慾8個月」，1日記者會上，白冰冰直球問：「你有沒有做到？」翁家明笑說：「我都能進神龕，當然有，拍完後就狂做。」

▲白冰冰製作戲劇《天知道》，演員群胡子萱、葛兆恩、林義芳、翁家明和倪齊民，一同出席首映會。（圖／記者黃克翔攝）

不過《天知道》拍完兩年一直未上檔，業界一直以為會在民視播出，沒想到最後花落三立。白冰冰透露，這段時間被問到「何時上檔？」她也只能無奈回應：「天知道！」

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直到最近她經朋友介紹，特地去參拜白沙屯媽祖，沒想到當天回到家還沒坐下，就接到三立高層的電話，白冰冰笑說：「這根本就是媽祖和玄天上帝聯合安排的神助攻！玄天上帝跟媽祖婆是不是好朋友？他們是不是有商量？」

▲白冰冰製作戲劇《天知道》砸下6000萬。（圖／記者黃克翔攝）

《天知道》1日舉行首映會，製作人白冰冰率領眾演員共同出席，包括翁家明、林義芳、倪齊民、葛兆恩（寶弟）、跆拳道國手胡子萱，以及多位新生代演員，一同為戲劇揭開序幕。白冰冰表示，這次製作毫不手軟，投入近六千萬元預算，全心全意打造一部正向感人、充滿信念的作品。「與其天天跪拜祈禱，不如用我的專業，讓全世界都知道祂的偉大！」

從戲骨級的翁家明、方文琳、呂雪鳳、林義芳、倪齊民，到青春洋溢的新生代演員，以及擁有高人氣的寶弟葛兆恩與世大運跆拳道金牌胡子萱，「每次與老戲骨對戲，就是一個字『爽』！」白冰冰語帶興奮地說：「而我們這群小鮮肉與小鮮花，也用他們的熱情與魅力，讓《天知道》更有色彩與生命力！」

▲葛兆恩（寶弟）感謝恩人白冰冰的知遇之恩。（圖／記者黃克翔攝）

寶弟也特別感謝白冰冰，他透露當時苦無演戲機會，本來都已經要放棄，沒想到就接到白冰冰遞來的橄欖枝，令他非常感動。寶弟說：「我和媽媽、姊姊都有說，沒有人是理所當然要對你好。」白冰冰則說：「我從他14歲還有嬰兒肥，一天到晚被網路霸凌的時候，就已經看好他了。」如今寶弟演出BL劇《對立而已》累積了一票死忠粉絲，也算是對得起白冰冰的慧眼賞識。

為演出玄天上帝，翁家明本來對眼神明有些疑慮，不知道能不能成為「神明代言人」，沒想到玄天上帝直接給了8個聖筊，也讓他欣然決定接下任務。倪齊民則演出「冥王」，造型帥氣有如《鬼怪》李棟旭，他笑說：「演冥王不用禁慾，是比較輕鬆一點。」

▲白冰冰製作戲劇《天知道》，演員群胡子萱、葛兆恩、林義芳、翁家明和倪齊民，一同出席首映會。（圖／記者黃克翔攝）

他在戲中與方文琳戀愛，也是全劇唯一有感情戲的角色。白冰冰也特別點名方文琳：「她演技非常好，絕對有資格跟我拚！」

世大運跆拳道金牌胡子萱則是白冰冰旗下藝人，首次演戲她沒有膽怯，胡子萱說：「其實練跆拳道一樣，動作做不好，就是一次次做到最好。拍戲也一樣，就是一遍遍做到最好的鏡頭。」《天知道》，將於8月4日起，每週一至五晚間7點於三立台灣台首播。

▲世大運跆拳道金牌胡子萱（左）是白冰冰旗下藝人，《天知道》是她第一部戲劇作品。（圖／記者黃克翔攝）