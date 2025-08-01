高以翔愛犬離世！生前為毛孩開專屬帳號…二哥悼：去找爸爸爺爺吧

記者陳芊秀／綜合報導

男星高以翔（本名：曹志翔）2019年11月27日在大陸參加錄影時猝逝，享年35歲。他離世至今6年，仍令無數粉絲懷念，其父親於2023年離世，近日在傳出他生前的愛犬「帝歐（Theo）」離世，二哥高宇橋PO限動「去找爸爸跟爺爺吧」，令粉絲鼻酸。

▲高以翔愛犬帝歐離世！（圖／翻攝自微博）

高宇橋近日更新限動，曬出帝歐照片，白色文字寫著：「去找爸爸跟爺爺吧，Theo，我們會很想你的。謝謝你的陪伴。We love you.」文字透露著永別。

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▲高宇橋PO帝歐照片，文字吐露永別「去找爸爸跟爺爺吧」。（圖／翻攝自微博）

高以翔生前與愛犬帝歐感情深厚，還為愛犬開設專屬社群帳號，記錄其成長點滴，他意外離世後，為帝歐開設的社群帳號也永久停止更新。二哥高宇橋與爸爸過去常帶著帝歐去墓園祭拜。

▲高宇橋和爸爸曾帶帝歐前往墓園祭拜高以翔。（圖／翻攝自臉書）

如今高以翔與父親、帝歐相繼離開人世，網友難過留言「願Theo在天堂和爸爸團聚，不再孤單」、「爺爺、爸爸和小狗一家人在天堂重聚了」、「關於你的點滴，在這個世界上又少了」、「會重新遇見的」。