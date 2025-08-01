KATSEYE〈Gnarly〉竟現A片呻吟聲　作曲家播真實嬌喘音源⋯粉絲氣瘋

記者吳睿慈／綜合報導

由經紀公司HYBE所打造的國際級女團KATSEYE成員分別來自很多不同國籍，出道以來釋出的歌〈Touch〉、〈Debut〉都有很好的成績。怎料，近來卻爆出4月推出的〈Gnarly〉竟出現女子呻吟聲，且歌曲製作人在社群網站上證實「沒想到真的把這段放進去了」，該音效非合成，而是一段真實的性關係呻吟配音，引起全球粉絲抗議狂罵。

▲KATSEYE推出的歌曲〈Gnarly〉在全球爆紅。（圖／翻攝自KATSEYE官方IG）



KATSEYE在4月推出一首〈Gnarly〉，旋律洗腦又詭譎，搭配6位成員實力堅強的唱腔，很快就在全球引起熱潮。怎料，如今卻爆出歌曲裡的12秒至16秒之間，出現的女子呻吟聲竟疑似是真實取材於成人片，作曲家Pink Slip釋出一則製作歌曲的幕後花絮，更直言「如果沒有這段，這首歌可能不會成為熱門歌曲。」

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▲▼〈Gnarly〉作曲家證實是真實嬌喘聲，粉絲氣瘋。（圖／翻攝自X）



作曲家甚至在該影片裡釋出完整版的「片段」，除了有女性的呻吟聲音，甚至帶有喘息與嬌喃聲，兩位製作人驚呼「沒想到真的把這段（呻吟）放進去了」。只是這段對話現引起全球粉絲抗議，原以為只是合成音效，如今卻被證實是真實的呻吟聲。

不僅如此，KATSEYE裡的成員Yoonchae甚至未成年、僅17歲，引起網友痛罵「〈Gnarly〉裡竟然用了A片音效，瘋了吧？」且房時赫被列為該歌曲的製作人，由於最終音源的審核需經製作人確認，令粉絲更怒質疑「不相信房時赫不知道這段音效來自哪裡」，相關爭議在推特延燒。