網友最愛問的性問題曝光！1G老濕收粉絲求助「我快離婚了」

記者許逸群／台北報導

知名網紅「1G老濕」近日接受專訪，暢談其線上課程、粉絲互動及個人戀愛觀等面向，內容引發熱議。訪談中，老濕透露其粉絲群體性別比例為七比三，男性粉絲居多，且部分粉絲會將其內容轉傳給另一半，甚至「用我的話去堵另一半」，展現其內容在兩性關係中的特殊影響力。

▲百萬網紅「1G老濕」專訪。（圖／記者周宸亘攝）

談及粉絲私訊內容，1G老濕表示收到許多令人印象深刻的訊息，其中最令她印象深刻的是一位男性懇求提前參與其線上課程，甚至在私訊中坦言：「可否提前上課？我已經快要離婚了，拜託你們趕快！」此外，她也指出男性粉絲最常詢問尺寸、形狀及技巧等問題，而女性粉絲則較多關注懷孕及性高潮等議題，不過她則認為：「高潮是最重要的嗎？彼此要開心比較重要吧！」

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▲1G老濕自認是「超級戀愛腦」。（圖／記者周宸亘攝）



關於個人戀愛觀，1G老濕坦言自己曾與年長男性交往，並自認是「超級戀愛腦」，甚至可以為了男友不開心而搭飛機前往探望。不過，她進一步透露，也因為是超級戀愛腦，失戀時會嚴重影響其創作靈感，對於性相關內容提不起任何興趣，直到出現曖昧對象後，創作靈感才會再次湧現，顯見情感生活對其創作的重大影響。

▲1G老濕的創業之路遭遇許多挫折。（圖／記者周宸亘攝）



社群平台累積了超過百萬的粉絲的1G老濕，YouTube頻道透過幽默風趣的方式，傳遞正確、健康的性教育、性知識，廣受觀眾喜愛，影片更是擁有破億瀏覽量，但過去卻因尺度太過辛辣，導致被YouTube官方刪除頻道5次。雖然數度歸零，不斷遭遇波折，但她仍因觀眾及網友的死忠支持，一次又一次重新站起來。

即便經歷頻道遭腰斬的挫折，不過1G老濕仍推出了自創品牌「GSEX」，雖然過程艱辛，但對她來說相當有成就感，也表示對於未來還有許多創意與發想會去完成。