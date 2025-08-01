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真愛很少見了！《我們的電影》10句人間清醒台詞：擁抱孤獨，重新站起來

文／潘慧中

「你們以為人生還很長嗎？
你們以為會長生不老嗎？
你們以為自己能健健康康活到40、70歲、80歲甚至100歲，對吧？

但生命自有其奧妙之處，你們總是忘記這點，對吧？
但我絕不會忘記。

我從8歲就開始為這一刻做準備，所以每分每秒對我來說都無比珍貴，都是我人生的傑作。

你們輕易錯過的每一瞬間，在我眼裡全都是電影般的浪漫奇幻場景，
可你們卻渾然不覺地繼續活著，
你們這些笨蛋！」

《我們的電影》講的是一位陷入事業低潮、不相信愛情的電影導演李濟河，遇上樂觀堅強的絕症患者李多恩的故事。對我來說，要是看到劇情大綱有「絕症」兩個字，基本上是連第一集都不敢點開的，因為這種劇情套路往往是前半段多甜，後半段就有多心碎。但抱持著對南宮珉的愛，我還是點開了(Ｔ▽Ｔ)。

確實，這是一部步調極慢的電視劇。有多慢？劇中男女主角要合作一部電影，但一直演到第七集才開拍，重點是這部劇也才12集。而且拍攝手法非常藝術，會拍鳥在飛、拍蜜蜂附在花朵上、拍路上聊天的人們，有時候甚至會讓男女主角單純對看，然後轉為黑白畫面，並將雙方的內心話用黑底白字呈現。

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但神奇的是，雖然步調悠緩，但劇情相當黏人，鋪陳毫無灌水嫌疑。只是，這種呈現方式相較於時下節奏快狠準的短劇，委婉地說就是很有勇氣，甚至一度懷疑這部劇是否只是投資方和製作人為了理想才砸錢拍的。直到第二集，女主角喊出了開頭那段話，我忽然明白為什麼會這麼拍，原來那些看似平凡的鳥啊、花啊、人啊，對於生病的她來說都是極其珍貴的瞬間。

「不覺得老套嗎？」
「老套啊，有些人甚至可能會覺得無聊，但我永遠不會覺得無聊，當絕症不再是劇情老梗，而是你的人生，那每一天都會像電影的高潮。」

另外，如果擔心劇情走向偏虐的話，我可以保證真的沒有想像中的可怕。最後一集，我反而笑最多，還感受到前所未有的平靜與感動。我想其中一個原因應該是編劇在第12集開頭重新定義了「大結局」的方式，才讓人不再只看到離別的悲傷，而是有了活下去的力量。《我們的電影》不只是一部單純描繪病痛與死亡的戲劇，也提醒觀眾：活著的每一天，就是最動人的劇本。更多評論請點：唯一的遺憾是收視率！《我們的電影》5看點淚推：記得好好吃飯生活吧

1. 有時候，就在我們以為要迎來的結局，其實才是正要開始的人生。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

2. 人終究難逃一死，我認為只要活得有意義，就不算是悲劇。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

3. 每個人都會死，但我們會先變老，變老之前也有年輕的時候，我們會失敗、闖禍、會隨便愛上別人、接吻、後悔，我們就是這樣。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

4. 真愛現在很少見了，幾乎看不到，只要做錯一個決定，人生就毀了。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

5. 如果你在心裡築起一道牆，就算愛來敲門，你也可能不知道那是愛，這很悲哀，但這種事很常見。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

6. 悲哀？我覺得這叫謹慎。只要有點像愛的感覺就掏心掏肺，這種行為太不成熟了。事情模糊不清時，就得好好判斷。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

7. 我們不可能忘記一切，假裝什麼事都沒發生，但即使如此，我們還是可以像現在一樣幸福，所以我們不要練習怎麼道別，因為現在這一刻太珍貴了。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

8. 我一點也不想感到孤獨，我怕自己會被那種感覺吞沒，我太晚才坦然承認這一點。我為了逃避而傷害別人，卻不知道連自己也會受傷。但現在，我要擁抱這種感覺，我現在要讓自己陷入孤獨，也許就能學會重新站起來。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

9. 我覺得妳一定能安然脫困，就算妳再次陷入恐懼中，妳也能從海浪中掙脫出來，像這樣激起水花，水花四濺，從容又穩定地向前行。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

10. 每個人都會死，不只是我，你就當作暫時分開一陣子吧，我們分開的這段時間，記得要好好吃飯，繼續好好生活。

▲▼我們的電影,南宮珉。（圖／ETtoday製圖）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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