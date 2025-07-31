唯一的遺憾是收視率！《我們的電影》5看點淚推：記得好好吃飯生活吧

文／潘慧中

「現在誰還喜歡通俗劇啊？每次都哭得很慘就是通俗劇的功用，讓人哭得撕心裂肺，像親身經歷一場轟轟烈烈的戀愛，也許那是錯覺，讓人不知不覺陷進去。」

《我們的電影》的主角設定就是這麼通俗，講述一位陷入事業低潮、不相信愛情的電影導演李濟河，遇上樂觀堅強的絕症患者李多恩的故事。一個是心理性將死，一個是生理性將死。通俗到以往的我絕對不想看，通俗到一度被狠酸收視率，韓媒甚至以「南宮珉無線電視台最後一名的恥辱」為標題發稿，讓身為男主角的他親自轉發，希望大家能看到第5集，「如果屆時還是沒有熱烈反應，請用更嚴厲的話語鞭策我。」

▲《我們的電影》看點推薦。（圖／ETtoday製圖）



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之所以決定開始看，純粹是一直很喜歡南宮珉的演技和口條，結果看了以後才發現通俗的是我，而且不用等到第5集，在這之前就很好看了。只不過，故事的步調很淡，討論的主題有點重：告別、交會、爾後是繼續的告別。

「我會一直分離又再聚在一起，分離又再聚在一起。」

李多恩以「海浪」為意象，為整個劇情的核心概念打比方。身為絕症患者，告別相依為命的父親，告別自小就認識的閨蜜，告別心上人，告別照顧自己的所有工作夥伴。同時，所有人互相進行了一連串的交會。我覺得編劇談的，並不是僅限於主角之間，而是關於自己以外、每段人際關係的必經之路。

開始有了意識以後，生命就是一連串關係的交會與告別。我們從親密的依附中出發，走向學校、職場、社交圈，每一個成長階段，都在逐步脫離過去的熟悉關係。但正因為這些無法避免的分離，才能重新交會出新的連結，讓生活繼續向前。雖然感傷，卻也是充滿意義的必然。

▲《我們的電影》看點推薦。（圖／ETtoday製圖）



當然，如果只是膚淺地藉由絕症的設定，讓這個故事變得催淚，這種表面功夫是不會讓我想打這篇稿子的。《我們的電影》與通俗的絕症作品不同的，是反覆在強調「留下」而非「逝去」。李多恩向來在意的，是自己走後在這世上留下的存在過的證明，即將被喪慟掏空的至親，與那些將長久停留在摯愛內心深處的痛楚與回憶。當生命走向終點，這些飽含重量的痕跡，是否還能以某種形式被溫柔地保存、真實地記錄，這才是本劇身為絕症作品，讓我格外動容的部分。

▲《我們的電影》看點推薦。（圖／ETtoday製圖）



另外，看著李多恩生命凋零之際，李濟河重新找回自我價值、真正相信愛情的部分，也是《我們的電影》的精華。身為導演的他，不斷質疑自己是否真有才華，或只是靠爸爸的光環。但認識多恩後，他發現那些聲音根本毫無意義，卻因此困頓5年，浪費了寶貴時間。

而之所以覺得這個橋段也很好看，是因為整個過程很像在玩抓鬼遊戲，那些質疑的聲音都是藏在生活裡的鬼，面對鬼，大多數人都是選擇逃跑或無視，但當坦然面對的同時，也意味著我們抓到了所有的鬼，完整了破碎的自己。

這個體悟在這部電視劇裡，可以是李濟河的導演人生，也可以延伸到任何年齡層面對自我質疑時的態度。在目前這樣的社群時代，大家很容易在乎別人怎麼看自己，卻常忘記關注自己該怎麼活。事實上，只要不傷天害理，不為自身利益而踐踏別人，心裡清楚自己的步伐與方向，不愧對於心的態度自然能定義出自己的存在價值。

▲▼《我們的電影》看點推薦。（圖／ETtoday製圖）



李濟河與李多恩分別完整了自己，也救贖了彼此。但製造出別離後，如何收尾是很困難的功課，而我覺得編劇處理的方式很有意思，可以感覺到創作者像劇中身兼編劇的李濟河，從一開始不想加入愛情的元素，投射真實感情後，希望女主角不要死，到了拍攝前夕又將結局昇華至另一個層次，讓觀眾感受到痛楚，卻同時看見了最深處的光芒。

「每個人都會死，不只是我，你就當作暫時分開一陣子吧，畢竟我們以後註定會再見面，可是我們分開的這段時間，就像你之前經歷過的那樣會很痛苦，痛苦一天比一天強烈，不知道什麼時候會消失，我們很清楚那是什麼感覺，記得要好好吃飯，繼續這樣好好生活吧。還有，如果有一天你很想念我，那就盡情地想我吧，不斷地回想，聽說這樣能讓我感受到一切，所以，要為我哀傷到讓我都感受得到，我也會過得很好，每當我感受到你的情緒，我就會想起你，到時候你也能感受到我。」

這是李多恩送給李濟河的禮物，記錄在這裡，因為你我總有一天也需要靠這個的禮物撐下去。雖然面對無止盡的告別，始終是痛苦的，但正因為有這麼多的苦楚，我們才能時時刻刻提醒自己，就算人的形體不在了，愛也永遠不會消逝。希望未來深陷離別痛苦的你我，看到這裡，能產生那麼一點點活下去的力量就好了。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

