舒子晨自爆曾當小三！　「約正宮對質前任」兩人竟變朋友

記者王靖淳／綜合報導

職籃啦啦隊LuxyGirls有經營YouTube頻道分享應援日常，隊長舒子晨最近在影片中透露自己過去曾當小三，與一名渣男男友交往一段時間後，才發現對方正牌女友的存在，後來便和正宮成為好友，攜手對質前男友。

▲舒子晨是LuxyGirls隊長。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

舒子晨表示，當她發現某任男友其實有個交往中的女友時，她便決定與對方的正牌女友聯繫。她回憶當時的情況透露，正宮是個看起來文靜的女生，後來自己跑去私訊她，並將真相告訴對方。她提到，之後她與那位正牌女友約定了一天，決定一起去健身房的教室，等待這位渣男現身。

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▲舒子晨曾遇渣男。（圖／翻攝自YouTube／LUXY GIRLS美式啦啦隊TAIWAN Official）

談到找前任對質的過程，舒子晨透露當對方看到她們同時出現時，竟選擇躲進櫃檯下方，這幕讓她們更加確信對方的背叛。她在現場情緒激動地對前任賞了一巴掌，一旁的正牌女友也忍不住對他發火，質問對方是否有良知，並表示對感情的欺騙感到憤怒。如今舒子晨回想起這段戀情除了感到荒唐，同時也透露自己和那位正牌女友到現在都還是朋友。