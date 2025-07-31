安芝儇爆遭偷拍裙底！　揭韓國啦啦隊心酸內幕「觀眾當面丟酒瓶」

記者孟育民／台北報導

實境節目《我們回家吧3》本周迎來安芝儇，身為台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」一員的她，高雄已成為她的第二個家，這回由曾寶儀親自帶路，展開道地吃貨之旅。跳啦啦隊已有11年的安芝儇也提起早年在韓國的辛苦經歷，透露過去啦啦隊員常遭無禮對待，「觀眾會把吃完的炸雞、酒瓶往啦啦隊員身上丟，甚至會偷拍裙底。」由於早年偷拍尚無明確法規處置，讓啦啦隊員備受侵犯，直到近年職業環境改善，才逐漸有尊重與安全感。





▲安芝儇在高雄豪邁嗑美食，也罕見提及過去黑歷史。（圖／台灣大哥大MyVideo、三立提供）

安芝儇自2023年受邀來到台灣後大開眼界，「在韓國啦啦隊只能做啦啦隊的事，但台灣啦啦隊幾乎就像真正的藝人！」從參與節目、接拍廣告甚至發展音樂事業，都讓她感受到職涯的新可能，「來台後真的像展開第二人生！」尤其她提到，台灣啦啦隊不僅待遇提升、職業尊重度也更高，「這份工作在台灣終於有了被認同的價值，也讓我更有自豪感。」

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▲▼安芝儇來台灣感受到溫暖。（圖／台灣大哥大MyVideo、三立提供）

曾寶儀也被安芝儇的直率與熱情圈粉，「她個性大剌剌、聲音粗曠又豪爽，我想這就是台灣人會喜歡她的原因！」她感性表示，安芝儇用行動證明了她對台灣的熱愛，「我相信觀眾真的能感受到，她是真心擁抱這片土地。」