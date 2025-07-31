張文綺曝單身5年心境！　遭家人反對進演藝圈：叫我回家

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到綜藝主持人、歌手張文綺擔任來賓，拜訪高雄退休後成為玩具醫生蘇爸的熱鬧大家庭。面對大家關心感情狀態，張文綺大方承認自己是外貌協會，並坦率分享：「我今年34歲，單身5年了。我媽都說，就算我不結婚也沒關係，陪他們一起去遊山玩水也很好。」她表示幸好弟弟已經結婚生小孩，讓爸媽有孫可抱，因此不會來對自己逼婚，她還自嘲「只有爸媽忍受得了我」，並開玩笑表示可以幫忙弟弟的小孩一起養。

▲張文綺擔任《誰來晚餐16》節目嘉賓。（圖／公視提供）

蘇媽在節目中巧妙「牽線」，也觸發張文綺談起與父親的關係。她坦言曾有一段與父母溝通不良的時期，尤其是剛出道時工作量還不是很多，爸爸都一度不支持繼續待在演藝圈，理由也是因為爺爺的反對，她表示：「因為爺爺不放心我一個女孩子自己在台北闖蕩，就會打電話去跟爸爸說，然後爸爸就會因為這樣壓力大，就會叫我回家。」

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為了讓張文綺離開演藝圈，家人們甚至勸她復學繼續念書考科大，幸好媽媽相當了解她的個性，並不會強迫她放棄夢想，張文綺感性表示：「那時候最大的貴人其實是我媽媽，她最懂我，知道我真正要的是什麼。」

▲張文綺爺爺曾反對她在演藝圈工作。（圖／公視提供）

節目中也意外揭曉蘇家「壽司傳說」：若家中女兒帶男友回家，媽媽只要端出壽司，就表示「這個可以」。張文綺聽完趣事後笑說：「那阿姨今天端出來，是不是也在暗示我？」蘇媽果然不藏私，熱情想介紹在中國工作的小兒子給張文綺認識，甚至主動要加Line交換照片，引來現場一片歡笑。













