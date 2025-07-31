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「最性感音樂家」大衛蓋瑞征服7萬球迷！　世界最快小提琴手12月來台

記者蕭采薇／台北報導

時人雜誌冊封 「最性感音樂家」、來自古典音樂大廠DG巨星「搖滾提琴手」大衛蓋瑞（David Garrett），正式宣佈將在12月15日帶著全新巡迴《Millennium Symphony World Tour 2025》在Legacy TERA帶來一場震撼的音樂盛宴！

▲▼「搖滾提琴手」大衛蓋瑞（David Garrett），正式宣佈將來台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲「搖滾提琴手」大衛蓋瑞（David Garrett），正式宣佈將來台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

David Garrett上個月才與搖滾天團 Linkin Park（聯合公園）接連在歐洲聯賽冠軍盃演出，跨界霸氣征服全場七萬球迷，演出後好評如潮聲勢暴漲，也不忘在事業巔峰時期關注身心靈平衡，並在社群平台上不時分享度假生活照，告訴大家「工作與生活平衡的重要性。」

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而即將展開的全新世界巡迴《Millennium Symphony World Tour 2025》David Garrett興奮說「巡演準備時間到，期待與交響樂團和我的樂隊一起LIVE演出，很快就會在巡演中見到大家！」

自出道以來，David Garrett大膽融合古典音樂與流行、搖滾等多種音樂風格，為古典音樂注入全新生命，天賦異稟的音樂才能在13歲時就成為古典音樂大廠Deutsche Grammophon（DG）最年輕的簽約藝人，並在小提琴傳奇帕爾曼的指導下成長，生涯超過40張白金和金唱片銷量認證。

▲▼「搖滾提琴手」大衛蓋瑞（David Garrett），正式宣佈將來台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲「搖滾提琴手」大衛蓋瑞被時人雜誌冊封為 「最性感音樂家」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

曾創下金氏世界紀錄「世界上速度最快的小提琴手」從重新詮釋了許多古典音樂經典，像是Niccolò Paganini（帕格尼尼）、柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）等，同時也翻玩流行樂經典，將流行天團Coldplay（酷玩樂團）《Viva la Vida》、流行天王Michael Jackson麥可傑克森《They Don't Care About Us》、天后Lady Gaga（女神卡卡）《Shallow》等神曲，重新編曲演繹，David Garrett以其獨特的音樂視角和無懈可擊的小提琴才能，獲得了全球樂迷的熱烈回響。

2025全新巡迴《Millennium Symphony World Tour 2025》終於將在12月份前進亞洲，台北選定Legacy TERA經典演出，12月15日一同體驗David Garrett將透過小提琴所創造出的震撼音樂世界，跨越古典到現代，帶來一場極致的聽覺與視覺洗禮。

 

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大衛蓋瑞David Garrett

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