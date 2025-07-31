Gigi臉書無預警遭停用！　揪關鍵原因傻眼：內心無限咒罵

記者王靖淳／綜合報導

女星Gigi（林如琦）今（31）日透過社群發布長文，分享自己臉書帳號被停用的過程及原因，同時也坦言這段時間的心情十分沉重，「真的內心無限咒罵耶！」

▲Gigi會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／Gigi Lin林如琦）

談到臉書帳號被停用的過程，Gigi表示，當時她接到違反社群規則、且臉書帳號將在180天內被停用的通知，並且只能透過申訴來恢復。Gigi透露當下立刻按照Meta提供的步驟申訴，包含拍攝三個角度的照片並提供身分證明，然而，她卻在申訴後不久收到永久停用的通知，甚至被告知停用原因是她的誠信有問題，這讓她十分困惑和驚訝。

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面對臉書帳號無預警被停用，Gigi坦言這對她而言是巨大的打擊。她提到粉絲專頁由自己經營，沒有額外管理員的介入，這樣她才能與粉絲進行最直接的互動。擁有15萬粉絲的她表示，這些年來付出許多心血與努力，因此帳號的停用，不但令她無法管理工作相關的發文，更讓她深感心煩、一直開心不起來。儘管向朋友詢問解決方法，但問題依然無解。

▲Gigi的臉書帳號遭停用。（圖／翻攝自Facebook／Gigi Lin林如琦）

經過調查後，Gigi發現自己可能因為移除某個不認識帳號的標註，而導致帳號被停用，這讓她更感不解及憤怒。她還透露，有朋友與她有類似遭遇，甚至面臨整個帳號被停用的情況。她表示希望大家能夠留意這情況，避免遇到相同問題。至今，Gigi的帳號已被停用三天，她只能暫時先透過IG轉發文章，並提醒粉絲可以透過其他平台與她聯絡。