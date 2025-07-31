《退貨兒童》非法競標「IQ148新生兒」　廉晶雅再演毒媽神演技詭笑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓動作驚悚劇《退貨兒童》話題沸騰，由《SKY Castle 天空之城》廉晶雅、韓版《不能說的秘密》元真兒、夯綜《單身即地獄》DEX金珍映主演，該劇改編自同名網漫，講述社會上層可用高價「購買孩子」，未來若不滿意甚至能「退貨」，連人命都能輕易抹除，開播以來討論度居高不下。

▲元真兒在劇裡是廉晶雅女兒，但也是偵破財閥背後不法交易的關鍵人物。（圖／Hami Video提供）



元真兒在《退貨兒童》劇裡率領「棄養兒小隊」，一行人為追查操控一切的藏鏡人，竟挖出財閥背後骯髒秘密，他們參與非法嬰兒競標，還能斥資打造「優良基因」孩子，甚至在祕密工廠裡以人工方式取卵、製作胚胎。

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不僅如此，財閥非法競標嬰兒，其中還有「IQ148新生兒」的優良小孩，並承諾18歲以前免費退貨，故事設定引起熱烈討論。最駭人的是，這場人體買賣的真正主謀，竟是元真兒的母親廉晶雅。

▲▼廉晶雅繼《SKY Castle 天空之城》之後，再演毒媽神演技詭笑。（圖／Hami Video提供）



廉晶雅繼《SKY Castle 天空之城》之後，再一次挑戰反派，展現出詭笑神演技，其中一幕，她叼菸講故事給年幼的元真兒聽，說著「下令獵人挖出白雪公主心臟的皇后，其實就是她親媽」，邊吐出菸氣邊露出訕笑神情，讓觀眾毛骨悚然，更嚇哭女兒，令網友紛紛直呼：「毒媽程度比《天空之城》還恐怖！」《退貨兒童》每週一、二於Hami Video與韓國同步更新，平台同時還有《瑞草洞》、《代替旅行》、《S LINE》等熱門戲劇播出中。