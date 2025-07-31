鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

記者孟育民／台北報導

資深藝人、臺藝大傑出校友鄒森（本名鄒忠禮）於前天（29日）晚10時10分在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲，他生前遺願，不辦告別式，骨灰灑落大海。事實上，他與資深女星夏台鳳的獨生子鄒少官在9年前因肺癌病逝，由於兒子從90年代開始接演電視單元劇《中國民間故事》、偶像劇《西街少年》，更和言承旭、Ella 一起演出《就想賴著你》，演藝事業順風順水，突如其然的噩耗如今仍令人哀痛。

▲資深藝人鄒森過世 。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣藝術大學臉書 ）



鄒少官1999年曾為921大地震演唱賑災歌曲《我還在》，並演出多部電視作品，包括《流氓教授》、《追風少年》、《台灣靈異事件》等夯劇；除此之外，他還飾演過電影《古惑仔6》中的「黑龍會堂主」，被許多觀眾所熟悉。無奈卻因為肺癌在2015年12月23日病逝，年僅40歲就與世長辭，令許多粉絲與演藝圈友人震驚與不捨。

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▲鄒少官。（圖／翻攝自網路）

鄒森與夏台鳳離婚後定居在美國洛杉磯，當時還特別飛回台灣參加兒子告別式，強忍白髮人送黑髮人之痛，落淚道別說：「你這麼快就走，這輩子不能和爸爸長久相處，下輩子再回來，爸爸等你！」令人相當鼻酸。

▲▼鄒森當時現身鄒少官告別式（圖／資料照／記者周宸亘攝）