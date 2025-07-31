罹大腸癌末期！　顧婕再動刀拉皮6小時「驚悚手術照曝光」：我不能老

記者孟育民／台北報導

引領兩岸整形風潮的整容天后顧婕近日再度登上《聚焦2.0》，暢談她一路走來的醫美歷程與健康挑戰。多年來，她以凍齡形象和大膽整形聞名，然而愛美背後，她也付出過驚人的代價。顧婕坦言，自己曾因血便問題而堅持進行大腸水療長達13年，每天與馬桶「戀愛一小時」。諷刺的是，即便如此她仍在去年被診斷出罹患大腸直腸癌末期。所幸經過開刀治療與後續追蹤，顧婕目前的癌症指數已恢復正常，並於近期康復出院。

▲顧婕登上《聚焦2.0》分享心路歷程。（圖／年代提供）



回憶起去年登上《聚焦2.0》的狀態，顧婕直言當時的自己臉部下垂、顯得憔悴，與以往的亮麗形象相差甚遠。她笑說：「我看了自己去年的樣子，覺得好老、好醜！」因此在今年身體逐漸恢復健康後，她毅然決定接受「三層筋膜大拉皮」手術，該手術歷時六小時全麻，從表皮層、真皮層到筋膜層都被切開，醫生利用截斷筋膜與回填技術來修飾法令紋與木偶紋，她也透露因為自己對常見止痛藥過敏，只能依賴嗎啡止痛，對於自己愛美的高標準，顧婕笑稱：「我是兩岸婦女同胞的典範，我不能老、不能醜！」

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▲▼顧婕不滿意先前狀態，今年施作三層筋膜大拉皮手術。（圖／年代提供）





關於醫美，顧婕還有許多令人跌破眼鏡的故事。前段時間因為造成車模性命殞落而鬧得沸沸揚揚的牛奶針，顧婕自曝自己打過多種麻醉藥，其中就包括令人聞風喪膽的牛奶針，甚至還有各種麻醉藥混合在一起的情況，但是都會先跟麻醉師諮詢，並坦言為了身體健康及醫美已經「打出抗藥性」，手術前醫生和護理師在聊天卻沒發現她還沒睡著，經過她出聲提醒必須加重劑量才能開始手術，此話一出讓現場一片譁然。