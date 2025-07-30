湯姆克魯斯傳新歡　與安娜德哈瑪斯牽手逛街

圖文／鏡週刊

儘管已經謠傳了好一陣子，但是湯姆克魯斯（Tom Cruise）並沒對外承認自己與女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）交往，直到7月底被發現與她一起在佛蒙特州牽手過馬路，以及參加綠洲合唱團在倫敦的演唱會。

交往的傳言從2月就甚囂塵上，當時倆人一起上館子，但隨後解釋是與經紀人一起同行，他們只是討論是否有機會一起合作拍戲，如此而已。不過接下來數次出入公開場合，包括5月的大衛貝克漢（David Beckham）生日派對，還有安娜德哈瑪斯的37歲生日當天一起於英國公園散步。

與此同時，眾人也發現安娜德哈瑪斯經常搭乘湯姆克魯斯的直升機，一起抵達機場，但對外說法都是朋友關係。而且5月時安娜德哈瑪斯表示她已經接下導演道格李曼（Doug Liman）的驚悚片，湯姆克魯斯也是演員之一，從那時候起安娜德就為了演出這部片正在積極準備中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯姆克魯斯則在電影《不可能的任務：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）的紐約首映上，大方讚揚同行的其他電影，「今年暑假檔很多好看電影，《捍衛任務：復仇芭蕾》有基努李維（Keanu Reeves）與安娜德哈瑪斯，布萊德彼特（Brad Pitt）拍了《F1》，我期待大家都能進戲院，享受愉快的暑假檔。」說實話，他推薦基努李維、布萊德彼特都不稀奇，但是提到安娜德哈瑪斯？！這真的頗值得玩味。

來自古巴的安娜德哈瑪斯，的確是男神收割機，除了3度與基努李維一起拍戲以外，前美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）也跟她3度合作，前任007丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也跟她2度合作過。2020年疫情爆發時與班艾佛列克（Ben Affleck）談戀愛，倆人轟轟烈烈愛了一年，2021年就分了。2022年安娜德則與Tinder交友程式的高級主管保羅（Paul Boukadakis）交往，現在又有大咖如湯姆克魯斯陪伴，不管這緋聞真假，實在是夠瞧的。



更多鏡週刊報導

連恩尼遜新傳出戀情 與潘蜜拉安德森互有好感

Energy Toro熱心助車禍運將脫困 感嘆「社會需要多一點雞婆的人」

找來男團LYKN新生代MV導演激盪 告五人新單曲曼谷廢墟拍攝影像