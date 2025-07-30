25歲男星公開婚紗照！俏皮喊「希望會喜歡」　粉絲嚇壞：真的太美

▲松本怜生以一組驚豔的「女裝婚紗照」在社群平台引發熱議。（翻攝自松本怜生 IG）

圖文／鏡週刊

25歲鮮肉男星松本怜生，憑藉帥氣外型與自然演技走紅，現在以一組驚豔的「女裝婚紗照」在社群平台引發熱議，不少粉絲驚呼「真的太美了，讓人以為是女生！」

松本在IG發文，感謝觀眾支持他主演的TBS深夜劇《灰姑娘壁櫥》，該劇由他與女演員尾碕真花共同主演。他在貼文中寫道「難得的機會，也在動態中放了幾張女裝照！」隨文附上多張照片，其中一張身穿純白婚紗，妝容與氣質皆讓人驚豔，並俏皮表示「希望你們會喜歡，笑。」

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▲松本怜生在動態中放了幾張女裝照。（翻攝自松本怜生 IG）

照片曝光後，粉絲紛紛留言表示震撼與讚賞「真的太美」、「這根本是女孩子」、「我來穿西裝好了」、「美到我說不出話」、「比女生還漂亮」、「完了我戀愛了」、「拜託嫁給我」等，留言區瞬間淪陷。此外，松本還分享長髮造型的休閒穿搭照，展現高挑身材與穿搭品味，再次引發熱議。

▲25歲天菜男星松本怜生，憑藉帥氣外型與自然演技走紅。（翻攝自松本怜生 IG）

松本怜生近年人氣迅速攀升，他因演出2024年NHK後期晨間連續劇《御飯糰》，飾演書法社風見學長一角而爆紅。接著出演TBS劇集《對岸的家事～這就是我的生存之道！～》等話題作品，演技與形象皆備受肯定。最新消息指出，他也已確定出演2026年NHK大河劇《豐臣兄弟！》，將飾演歷史名將石田三成，星途可期。

▲松本怜生星途可期。（翻攝自松本怜生 IG）



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