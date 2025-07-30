一個半月前才錄《熱吵店》！　男星目睹沈玉琳「變超瘦」驚訝發聲

記者黃庠棻／台北報導

藝人沈玉琳29日傳出身體不適，緊急住進三總加護病房，雖然相關人等目前都尚未出面回應，不過據悉他目前狀況有穩定下來，意識清楚。今（30）日男星劉書宏出席新戲卡司記者會，也分享日前錄製《11點熱吵店》時見到沈玉琳的狀況。

▲劉書宏出席 《百味人生》卡司發布會。（圖／記者黃克翔攝）

劉書宏今（30）日出席新戲《百味人生》的卡司發布會，穿著一套深藍色西裝帥氣現身，這是他第一次演出台八，先前除了偶像劇之外，他也時常登上綜藝節目，被問到是否有關心前輩沈玉琳的病情，他透露自己在約莫一個半月前有到攝影棚錄製《11點熱吵店》。

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▲劉書宏出席 《百味人生》卡司發布會。（圖／記者黃克翔攝）

在錄製《11點熱吵店》時，劉書宏坦言當下見到沈玉琳有覺得「真的變得好瘦」，但因為有化妝的關係，對方的氣色都很好，且講話也中氣十足，完全看不出身體出現異狀，他也語重心長地說道「希望玉琳哥早日康復」。

▲劉書宏一個半月前才去錄製沈玉琳的節目。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

此前，先前與沈玉琳一同主持《11點熱吵店》的搭檔Melody（殷悅）發文「看到玉琳哥身體不適的新聞感覺很突然，希望哥早日康復，也希望芽芽自己也要保重身體！」除了關心對方之外「也呼籲粉絲「我們大家真的要照顧好自己，要好好注意身體健康」。

▲Melody發聲關心沈玉琳。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）