運動女神黃沐妍深夜約會！　教練跑友陪嗑鍋不孤單…砸百萬幹大事

▲7/22 00:33 黃沐妍搭上計程車，回到台北市南港住處。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

誰說運動咖就得早睡早起？演藝圈轉型成功的運動女星小豬黃沐妍，被本刊直擊深夜約會，但對象不是男友而是男跑友兼教練。7月21日晚間，兩人和另一女跑友深夜現身火鍋店，從晚間10點左右吃到深夜12點多，宵夜吃高熱量火鍋卻不影響身材，可見黃沐妍平時運動量應該相當大。

小豬黃沐妍算是演藝圈中的運動女星代表，2023年她參加健美比賽，硬是把體脂降到13％，練到肌肉線條明顯，網友都驚呼她「比男藝人還猛」。

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▲黃沐妍2023年參加健美比賽，把體脂降到13％，第一次參賽就得名。

熱血宣言 開運動教室

運動成癮的黃沐妍甚至砸下200萬元，跟4位朋友合夥開設皮拉提斯教室「ROVA PILATES」，直接把興趣變成生意。對運動的熱愛也讓她結交了許多志同道合的朋友，日前本刊見到她和2名友人在北市市民大道相約吃火鍋，而這一男一女就是經常出現在她社群上的朋友，男方是跑步教練、女生則是跑友。3人吃鍋吃到半夜，然後直接原地解散、各自回家。

▲7/21 22:47 愛運動的黃沐妍（左），晚間十點多和友人現身火鍋店狂嗑宵夜。（圖／鏡週刊提供）

黃沐妍曾在訪問中坦言，「我自己很愛玩三鐵，有很多粉絲也想跟著我一起運動，我就想說何不乾脆創造一個場域，讓大家能真正踏進運動的世界？」這番話聽起來熱血，但她的拚勁絕對不是說說而已。

▲7/22 00:21 過了午夜，吃飽後的黃沐妍（後）才跟男跑友（右）與友人（左）步出火鍋店。（圖／鏡週刊提供）

自摔破相 新家助好運

2年前，黃沐妍因騎單車自摔，導致破相，工作被迫停擺，換作一般人早就消沉，她卻逆勢而上，瘋狂考證照，從健身教練、重機駕照、珠寶鑑定、調香師、保險到美容丙級，總共收集了20張證照，而且其中一半還是國家級的。黃沐妍直白說：「每張（證照）都是在測試自己，證照考下來，我就知道我能不能走這條路。」

▲近年重心放在運動領域的黃沐妍，花了兩百萬元合資開設皮拉提斯教室。 （圖／翻攝自黃沐妍臉書）

除了運動和創業，黃沐妍也早早搞定「安身之處」。2021年，她用100萬元翻修買下的30坪老屋，地點就在台北市後山埤捷運站附近，屋齡將近40年，她說自己一住就住了5年，「我覺得家就是要讓妳軟爛、放鬆，補滿電再出發。」更玄的是，搬進新家後，她自認運勢大開，不只接到更多業配，還正好碰上參加《全明星運動會》的時期，人氣爆棚，讓她確定自己「真的很適合這行」，也為往後進軍運動產業鋪路。

▲黃沐妍（右）經常上藍心湄（左）主持的《女人我最大》節目。（圖／翻攝自黃沐妍臉書）





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