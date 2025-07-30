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被前男友嫌髒！莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎：記不清幾次

記者劉宛欣／綜合報導

40歲英國女歌手莉莉艾倫（Lily Allen）近日在節目《想念我嗎？》中公開分享過去的感情經歷，坦言遭前男友的精神操控（Gaslighting）。她稱舊愛透過羞辱她的個人衛生習慣貶低她，現在回想起來表示：「我不認為那是真的。」但當時的她只感到羞愧和自卑，這段痛苦的經歷讓她留下了深刻的心理創傷。她還透露自己在過去的關係中常忽略外表，甚至不曾梳頭，長期在感情中處於弱勢。

▲莉莉艾倫。（圖／翻攝自Lily Allen Instagram）

▲莉莉艾倫講述過去情史。（圖／翻攝自Lily Allen Instagram）

莉莉艾倫的感情一直是外界關注焦點，她與《怪奇物語》演員大衛哈伯（David Harbour）已經分手。此前，她與前夫Sam Cooper育有兩名女兒，兩人最終是因她出軌而離婚。她之前還曾與The 化學兄弟成員艾德西蒙斯（Ed Simons）、藝術經銷商Jay Jopling及饒舌歌手Meridian Dan交往，還曾與《哈利波特》裡的「榮恩」魯伯特葛林特、前一世代成員贊恩馬利克傳緋聞。

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▲莉莉艾倫。（圖／翻攝自Lily Allen Instagram）

▲莉莉艾倫坦言墮胎多次。（圖／翻攝自Lily Allen Instagram）

除了情感問題，莉莉艾倫在節目中更坦然提及曾多次墮胎：「以前我懷孕過很多次。我也做過幾次墮胎…但說真的，我已經不記得到底幾次了，可能四、五次吧」，還形容自己「總是處於懷孕的風險中」。

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莉莉艾倫Lily Allen

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