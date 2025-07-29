小龍女隊長「只轉發粉絲限動被嗆排擠」　本人發聲：希望大家體諒

記者王靖淳／綜合報導

中職味全龍啦啦隊的隊長小映平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（29）日她在Threads曬出一張粉絲的私訊截圖，對方疑似對於她只轉發限動而覺得被排擠，為此小映坦言：「要每一則都回覆到真的很困難，希望大家能體諒。」貼文曝光後，立刻引發熱議。

▲小映是小龍女隊長。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

透過小映公開的對話可見到，她向該粉絲解釋，昨天參加演唱會活動，因此未能及時轉發每位粉絲在社群發布的內容，同時也強調：「我沒有瞧不起你，希望你不要誤會，謝謝你的支持。」然而，該粉絲並未完全接受小映的解釋，甚至表達自己的不滿。對方指出，小映都有詳細回覆其他粉絲，但對自己卻只是簡單轉發，並質疑她是在排擠他。

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▲小映公開網友私訊內容。（圖／翻攝自Threads／yingcih_7）

該粉絲進一步向小映表示，自己只有兩次進場，所以對於沒有得到回覆而感到失望，甚至指責小映的舉動顯得現實及勢利，因此希望能得到對方的解釋。面對粉絲的質疑，小映表示非常珍惜每位支持她的粉絲，不過她也坦言收到這樣回覆，難免感到有些難過，「努力應援、認真在每一場活動，但要每一則都回覆到真的很困難，希望大家能體諒。」