公園散步「撞見吳奇隆」！網友驚嘆：年過50狀態也太能打

▲吳奇隆在雲南昆明出外景被網友目擊。（翻攝自微博、小紅書）

圖文／鏡週刊

「四爺」吳奇隆近期忙著錄製旅行真人秀《隆行天下》，被大陸網友目擊疑似在公園慢跑，湊上前一看才知是拍攝團隊出外景，周圍吸引一群民眾來看熱鬧，不少圍觀路人沒認出吳奇隆，狂問「這個是誰呀？」

該名網友近日到大陸雲南省昆明市的翠湖公園散步，碰巧撞見一位身穿灰色帽T及短褲、打扮休閒的大哥，上前一看竟發現是影星吳奇隆，驚呼「散步居然撞見了吳奇隆！」大讚四爺本人即便年過50狀態依舊，跟他印象中的樣子沒差多少。

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▲吳奇隆一身休閒打扮。（翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，吳奇隆近日到雲南昆明斗南花市、翠湖等地出外景。但有粉絲猜測是吳奇隆把握時間維持慢跑習慣。不過對照網友的影片，確實吳奇隆等一群人正在公園內拍攝節目，衣領附近還掛著收音用的麥克風，加上有不少民眾圍觀，不像是私下慢跑。



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