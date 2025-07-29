豆花妹出道15年「難得解放內衣」！低胸中空全被拍 震撼千人：辣喔

記者潘慧中／綜合報導

豆花妹（蔡黃汝）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，平常穿搭保守的她，29日突然在社群網站上傳一系列內衣照，立刻吸引上千人按讚留言直誇：「辣喔！」

▲豆花妹難得穿內衣入鏡。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



照片中，可以看到豆花妹為了工作換穿不同件的低胸內衣，每一件都相當映襯她的白皙膚色之外，俐落剪裁、貼身材質，勾勒出結實曲線與緊緻腹部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼豆花妹解放低胸中空內衣。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



豆花妹還示範了不同的搭配方式，上半身時而套米色小外套，時而罩條紋襯衫，下半身不是搭配長裙，就是穿上短褲，展現穠纖合度的雙腿線條，窈窕體態羨煞不少女粉絲。

▲豆花妹辣秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



事實上，豆花妹剛出道時為了在鏡頭前呈現出最完美的體態，平常會固定1周3次的路跑，能站就絕對不坐，能用走就絕不坐車，每天都會手舉裝滿水的寶特瓶，以達到揮別蝴蝶袖的目的。她也非常樂於嘗試各種運動，拉筋抬腿、跳繩、仰臥起坐等樣樣來，慢慢練就出玲瓏有致的完美曲線。

▲▼豆花妹平常鮮少穿低胸上衣。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



豆花妹之前除了靠拉筋雕塑美腿，平時也會把握空檔深蹲，如此一來，才能不讓大腿囤積脂肪，但是她也強調，單靠運動是沒有用的，「少吃不健康的澱粉」，盡量攝取糙米以取代麵包、白米飯，「雖然這些大家可能都知道，但真的就是有用。」