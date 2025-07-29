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Lulu「日本機場鬧烏龍」！友求海關救援 她哭臉認錯：下次不敢了

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）最近飛去日本工作的時候，買了一個類似道具的大型花朵，未料過海關前忘記帶走，導致朋友幫忙去求海關，最終才拿回來，讓她不好意思地說：「下次不敢了嗚嗚。」

▲▼Lulu,黃路梓茵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu在日本買了一個類似道具的大型花朵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

從Instagram限時動態中，可以看到Lulu戴著藤編草帽，身穿草綠色長版上衣，散發出日系清新的氣息，就算拿著一朵大型花朵過馬路，「也是過得有態度」，只不過朋友不太買單，「然後就被罵了。」

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▲▼Lulu,黃路梓茵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu買完被嫌棄。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

更傻眼的是，Lulu後來過海關準備登機時發現，花朵被她放在過海關前的廁所裡，頓時對自己感到無語。最後，她是靠朋友出去求海關「帶我們去外面廁所拿」才取回的，友人拿回來後，「氣到用花要砸人！」

▲▼Lulu,黃路梓茵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu還把花忘在廁所，朋友只好求助海關。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu,黃路梓茵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）▲▼Lulu,黃路梓茵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

Lulu最終捧著失而復得的花，緊閉雙眼、作勢擺出大哭的表情，「下次不敢了嗚嗚」，令粉絲不禁會心一笑。

▲▼Lulu,黃路梓茵。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu上傳哭臉照。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

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Lulu黃路梓茵

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