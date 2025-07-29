《不熙娣》班底遭瞎傳是少林寺方丈情婦！　火大曬律師函：會不會太扯

記者田暐瑋／綜合報導

大陸嵩山少林寺現任方丈釋永信近日因涉嫌刑事犯罪，包括挪用寺院資金及違反佛教戒律，更被指控包養多名情婦並育有海內外私生子，遭警方逮捕並接受調查。怎料《小姐不熙娣》班底Amy意外捲入風波，被網友誤傳為釋永信情婦，對此，Amy透過社群平台強烈駁斥，並曬出律師函揚言提告。

《小姐不熙娣》班底Amy遭謠言誤傳是釋永信情婦，她得知此事後，在社群平台發文反擊，並曬出律師函揚言提告，「會不會太扯，這樣盜用照片很沒品欸。我根本不認識那個方丈，對岸的這樣濫用肖像權怎麼辦呀？」並呼籲停止不實言論，否則將依法追究責任。

▲《小姐不熙娣》班底Amy遭謠傳是釋永信的情婦。（圖／翻攝自Amy IG）



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謠言最初源自大陸社交平台小紅書，有網友發布一張照片並宣稱她是釋永信的情婦之一，讓Amy感到錯愕且憤怒，聲明中指出：「本當事人長年於台灣成長、生活及創業，與所謂大陸地區少林寺方文祥永信先生應無任何私交關係，亦未曾涉及任何求教機構、事件或其被相關單位調查之內容。網傳不實言論已對本當事人及家屬造成極大精神壓力及社會輿論壓力，構成嚴重侵權。」

▲《小姐不熙娣》班底Amy遭謠傳是釋永信的情婦。（圖／翻攝自Amy IG）

