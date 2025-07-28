朱孝天認了刪明道2次！　「2年沒聯絡就刪好友」曝原因：生活只有老婆

記者蔡宜芳／綜合報導

男星朱孝天近日因「刪除明道好友」一事意外引發討論，對此，他在直播中做出回應，坦言自己是「付出型人格」，平時並不會主動加別人好友，除非是出於生活或工作上的需要，「你可能覺得我很現實，但這社會就是這樣。」

▲明道日前爆料被朱孝天刪除微信好友。（圖／翻攝自微博／明道、朱孝天）

朱孝天表示，若有人要求主動加他好友，他會認為對方有可能在未來某方面需要自己的幫助，才會接受加好友的請求。至於刪除好友的原因，他表示，若雙方兩、三年都沒有聯絡，自己便會認為「我對你來說是沒有用的」，那麼自然也就沒必要保留聯絡方式，強調刪除好友並不是出於生氣或衝突，而是一種生活空間的整理。

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談到與明道的交情，朱孝天笑說其實這並不是第一次刪對方好友，兩人十年前曾在烹飪節目中短暫合作，當時就加了微信，但後續完全沒聯絡。他透露，後來換了微信也沒再加對方，直到兩年前在央視活動中又碰面，才重新交換聯繫方式，「結果換完以後，那又兩年的時間，他沒跟我聯繫，我覺得那他應該又不需要我，那我就刪了唄，人跟人之間是這樣子。」

▲朱孝天笑認總共刪過明道兩次。（圖／翻攝自微博）

朱孝天補充說，他在加回明道後，對方表示能理解他的做法，還說「我自己也刪」，朱孝天對此回到：「那你多跟我聊天，我就不會刪你了。」兩人也偶爾會小聊近況，比如明道曬出自己正在修家的門，顯示兩人關係已回歸平常。

朱孝天表示，自己的生活圈非常小，除了太太與工作夥伴之外，平時幾乎不太社交。他認為自己不是做生意的人，不需要靠人脈經營，也坦言朋友多了反而會有壓力，因為他是會替朋友設想、實際付出的人，「你們有人情世故，我也有我的人情世故。」並呼籲外界別再過度解讀此事。

▲朱孝天坦言自己朋友很少，生活中幾乎只有老婆。（圖／翻攝自微博）