焦凡凡怎麼瘦這麼多！「每餐菜肉澱粉比例」減肥4招全公開：超推薦

記者潘慧中／綜合報導

焦凡凡近年活躍於綜藝節目，無厘頭風格廣受喜愛。她28日在Instagram限時動態開放問答，被問到飲控秘訣時，她坦言以前對熱量、食物營養毫無概念，甚至一天喝水不到300cc，直到後來「靠著把這些小目標當每天的挑戰慢慢調整習慣，就變成平常的生活了」。

▲焦凡凡被問飲控方式。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



焦凡凡表示，飲控其實不難，是否能持之以恆才是真困難，「一天至少喝2800cc的水，菜肉澱粉比例2:1:1」，每周允許自己吃幾次大餐。她也強調，若偶爾忍不住，也不必責怪自己，「身體其實很努力也很聰明，它們知道你很努力控制，他們偶爾也需要放鬆。」

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談到身材變化，焦凡凡坦率地說：「其實我的體重都差不多，根本沒瘦！」但她認為這兩年變最多的是「體態」。相較以往，現在的她更注重身體狀態，並強調「把飲控當作跟吃飯喝水一樣的事，不要有壓力，自然而然習慣就會慢慢形成，而身體也會回報你。」

▲焦凡凡對於維持體態自有一套做法。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



除了飲食習慣，運動也是焦凡凡體態改善的重要關鍵。她特別提到自己受益最多的是皮拉提斯運動，「我肩頸常常很痠痛，因為姿勢不良，現在完全沒有這些問題。」

▲焦凡凡體態變超多！（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



因此，焦凡凡鼓勵大家用正向心態看待身體與健康，不要只為了「瘦」而運動，「超級推薦養成運動習慣或培養一個愛的運動然後維持，但不要當作為了瘦，自然而然的愛上，那是最棒的。」