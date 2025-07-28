頻道遭刪月賠90萬！網紅1G老濕自爆「遭大叔分手」陷低潮

記者許逸群／台北報導

網紅「1G老濕」今（28日）分享自創品牌「GSEX品牌」，暢談其創作歷程與感情經歷。1G老濕透露其曾任職國小教師半年，期間因網路影片意外走紅，進而開啟網路創作之路。她表示，最初內容多圍繞戀愛相關主題，因自身遠距離戀愛經驗及蒐集大量網友匿名分享的感情疑難雜症，累積了大量的女性粉絲。

▲百萬網紅「1G老濕」。（圖／記者周宸亘攝）

1G老濕現推出自己的品牌，看似出道以來一帆風順，但其實她曾經歷多次挫折！她坦言，曾因頻道遭多次關閉而面臨低谷，不僅損失龐大的業配收入（月約損失80-90萬），也導致人際關係產生變化，許多朋友因此疏遠，甚至有廠商大幅降低合作費用。這段經歷讓她深刻體會到網路創作的風險與人情冷暖。

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▲百萬網紅「1G老濕」的創作者之路相當曲折。（圖／記者周宸亘攝）

關於感情方面，1G老濕坦言曾與一位年長她14歲的男性交往半年，最終卻以斷崖式分手收場，這段感情經歷帶給她極大的傷害，並一度陷入自我否定。她表示，自己偏好年長男性，過去父親長期在海外經商，或許也影響了她對成熟男性伴侶的期待。

▲百萬網紅「1G老濕」與經紀公司老闆摸史（右）。（圖／記者周宸亘攝）

從國小老師到網路紅人，1G老濕的轉型之路充滿挑戰與波折。頻道關閉的事件，不僅重創她的事業，也讓她重新思考人際關係與網路世界的本質。如今，她積極規劃線上課程，並努力從零開始重建事業。這段訪談展現了她堅韌的性格與對創作的熱情，也讓大眾更了解這位備受關注的網紅背後的故事。

未來，1G老濕將繼續投入網路創作，並透過線上課程分享她的經驗與知識，期盼能幫助更多人。