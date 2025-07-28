許老三出國放暑假「超齡穿搭」激美！拉下一字領 震撼1.4萬人：女大十八變

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）婚後育有三個女兒，其中屬小女兒許老三最古靈精怪，備受網友喜愛。近日格外引起討論的是，13歲的她和朋友們出國玩的時候，超齡穿搭吸引1.4萬人按讚留言直誇：「女大十八變！」

▲許老三穿一字領上衣。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



照片中，可以看到許老三單穿鮮紅色上衣，相當映襯她的白皙膚色，一字領剪裁襯托出纖細的肩頸線條，泡泡袖設計讓整體風格甜美中帶點俏皮，短版設計則是秀出小蠻腰。

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▲許老三似乎出國放暑假了。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



鏡頭一拉遠，不難發現許老三下半身搭配白色蕾絲短裙，看起來十分有朝氣活力。她的一頭長直髮自然地垂落在身上，妝容清淡乾淨，凸顯青春氣息。

▲許老三愜意看海。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



許老三和朋友們去了戶外遊樂設施、觀景平台上眺望大海，還在能看見一排高大棕櫚樹的景點一同合照，似乎是出國放暑假，隔著螢幕都能感受到寧靜與自由的度假氛圍。

▲許老三是小S的小女兒。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）